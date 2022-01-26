【英國倫敦】同移民潮有關？　英國房產中介：倫敦2021年來自亞太區新租約颷升兩倍

▲ 英國房產中介：倫敦2021年來自亞太區新租約颷升兩倍

香港近年掀起移民潮，英國一向為港人熱門移民目的地，倫敦作為英國首都，亦是世界各地移民人士的落腳點。據英國房地產買賣中介公司London Central Portfolio（LCP）公布的2021年倫敦市中心租賃趨勢研究報告指，去年來自亞太區的新租約增加了超過兩倍。

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LCP所管理的倫敦市中心房地產總值超過10億英鎊，據報告指，來自英國及歐盟以外地區的新租約佔比由2020年的22%上升至去年的41%，而來自香港、新加坡和其他亞洲的租約由2020年的5%上升至去年的15%。

LCP的活躍客戶當中，香港及新加坡投資者佔超過40%。LCP行政總裁Andrew Weir表示，於2021年下半年，公司感覺就像相當於兩年數量的租客同時重返倫敦市場。在樓市的傳統季節性規律被疫情和英國各項封鎖措施擾亂之後，亞太區的新舊租戶同時突然回歸似乎是必然的現象。

報告指出，馬里波恩（Marylebone）的人口急升，當地準租戶登記房產佔比由21%升至逾3成，諾丁山（Notting Hill）的登記亦翻倍至14%，反映現時新租戶對短途通勤需求更大。

租客重返倫敦黃金地段導致需求和競爭加劇，報告又指出，2021年全年新租約的商定租金亦有所提升，第四季的租金平均增長約11%，追平2020年同期大幅折扣前的租賃水平。

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