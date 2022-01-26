【遊戲熱話】被微軟收購後「第一炮」　暴雪預告發表全新IP生存遊戲

▲ 暴雪在官網公布，正研發一款全新的宇宙生存遊戲，預計會在電腦、遊戲機平台上架，遊戲會有全新角色、故事及冒險章節。（Activision Blizzard）

微軟上周突然宣布收購動視暴雪（Activision Blizzard），包括旗下遊戲公司。暴雪日前預告，將開發全新IP的生存遊戲，是繼2016年的《鬥陣特攻》（Ｏverwatch）後再度著手研發新遊戲系列。

【機迷熱話】Xbox慶虎年 推「萌虎迎新版」Xbox Series S限定主機

暴雪在官網公布，正研發一款全新的宇宙生存遊戲，預計會在電腦、遊戲機平台上架，遊戲會有全新角色、故事及冒險章節。公司亦釋出兩張美術圖，分別是遊戲中的角色在森林中埋伏，另外一幅則有一座漂浮城堡。

為了開發新遊戲，暴雪亦推出一系列職位空缺，包括美術、設計、工程師等，而該作品的名稱、玩法、發售時間等官方仍未公布。

【遊戲熱話】Wordle風靡全球！ Google設計趣味彩蛋、Twitter封鎖爆料Bot

目前暴雪仍有多款已公開，但尚未發表的作品，例如《暗黑破壞神 4》（Diablo IV）、《鬥陣特攻2》（Ｏverwatch 2）等，都是2019年公開預告的作品，即使遊戲近年有推出測試版本，但推出日期仍未有定案。

【遊戲產業】網易設日本遊戲工作室 由前SEGA創意總監領軍

責任編輯：廖淑瑩