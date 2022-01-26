【Apple】蘋果 Beats Studio Buds 韌體更新　可通過iCloud進行即時配對

▲ Beats Studio Buds近日獲得最新韌體更新，增加了三個新功能，包括即時配對、優化顯示電池狀態，以及對音量的更多控制。（Apple官網截圖）

蘋果（Apple）旗下音響品牌Beats去年6月推出的無線耳機 Beats Studio Buds，近日獲得最新韌體更新，增加了三個新功能，包括即時配對、優化顯示電池狀態，以及對音量的更多控制。

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與AirPods和其他蘋果Beats耳塞不同，Beats Studio Buds本來是不支援通過iCloud進行同步的，這意味著用戶必須進行手動配對。但這次更新後，問題終於得到解決，Beats Studio Buds 現在可以與用戶的 iCloud 賬戶綁定的所有蘋果設備進行即時配對。在 Mac、iPhone、iPad、Apple Watch 和 Apple TV 上，現在只需點擊一下就可以完成配對。

在主屏幕顯示耳機和充電盒電池狀態

此外，當 Beats Studio Buds 與 iPhone 連接時，現在會有一個電池窗口彈出，在主屏幕上顯示耳機和充電盒的當前電池剩餘情況，類似於 AirPods 的功能。

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第三，蘋果也為Beats Studio Buds 上的「b」按鈕增加了一個新的音量定制選項，用戶現在只需按下側面的按鈕，就可以改變Beats Studio Buds的音量水平。

要獲得最新的10M359韌體更新，用戶需要一部運行最新版本iOS或macOS的iPhone、iPad或Mac，或者一部在Google Play上有最新版本Beats應用的Android手機，然後通過設置應用程序中的藍牙菜單，在iOS上檢查Beats耳塞的韌體版本即可進行更新。

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責任編輯：陳卓賢