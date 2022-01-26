壬寅虎年投資部署 上下半年這樣分配 股市 14:00 2022/01/26 分享： 壬寅虎年將至，投資策略怎調整？玄學家林建華話你知，上、下半年可以這樣部署。【精華速睇】 *重溫足本版*虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢* *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*【按此即睇】 *重溫今早《ET開市直擊》朱晉民（朱Sir）為你分析港股、美股買賣策略。【按此即睇】 欄名 : ET財智Talk 相關文章 美國反壟斷議案殺到 美股連日急回何時喘定？ 2022/01/21 美國反壟斷議案殺到 美股連日急回何時喘定？ 買股收息 買恒生高股息ETF 3110又怎部署？ 2022/01/24 買股收息 買恒生高股息ETF 3110又怎部署？ 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 2022/01/24 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代 中長綫前景又如何？ 2022/01/24 GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代 中長綫前景又如何？ 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 2022/01/24 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 你可能感興趣 美國反壟斷議案殺到 美股連日急回何時喘定？ 14:54 2022/01/21 美國反壟斷議案殺到 美股連日急回何時喘定？ 買股收息 買恒生高股息ETF 3110又怎部署？ 13:24 2022/01/24 買股收息 買恒生高股息ETF 3110又怎部署？ 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 18:20 2022/01/24 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 最新專欄文章 更多 壬寅虎年看樓市 師傅話呢區樓價最硬淨 今日 壬寅虎年看樓市 師傅話呢區樓價最硬淨 【ET財智Talk】港股料先低後回穩 虎年「死貓彈」有望達3000點？（立即收看） 今日 【ET財智Talk】港股料先低後回穩 虎年「死貓彈」有望達3000點？（立即收看） 壬寅虎年屬火行業看高一綫 「元宇宙」行九運係咩意思？ 今日 壬寅虎年屬火行業看高一綫 「元宇宙」行九運係咩意思？ 虎年買咩股 屬火行業看高一綫 「元宇宙」又點睇？（有片） 今日 虎年買咩股 屬火行業看高一綫 「元宇宙」又點睇？（有片） 內房股有冇運行？玄學家這樣測 今日 內房股有冇運行？玄學家這樣測 港股 美股 板塊 投資策略