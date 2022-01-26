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壬寅虎年投資部署　上下半年這樣分配

股市 14:00 2022/01/26

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壬寅虎年將至，投資策略怎調整？玄學家林建華話你知，上、下半年可以這樣部署。【精華速睇】 

*重溫足本版*虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢*  

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*【按此即睇】 

*重溫今早《ET開市直擊》朱晉民（朱Sir）為你分析港股、美股買賣策略。【按此即睇】 

欄名 : ET財智Talk

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