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微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌　買入還是沽貨時？

股市 13:41 2022/01/26

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微軟（MSFT.US）公布季度業績。多賺21%至187.7億美元，期內收入按年升20%至517.3億美元，高於市場預期的508.8億美元。股價盤後曾一度跌半成其後回升。業績強勁的微軟，是否可以現價買入？持有的投資者又應否部署沽貨？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）為你分析。【按此速睇】

**重溫【ET開市直擊】地緣風險升溫 投資組合怎調整？**【按此-附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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