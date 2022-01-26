微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌 買入還是沽貨時？ 股市 13:41 2022/01/26 分享： 微軟（MSFT.US）公布季度業績。多賺21%至187.7億美元，期內收入按年升20%至517.3億美元，高於市場預期的508.8億美元。股價盤後曾一度跌半成其後回升。業績強勁的微軟，是否可以現價買入？持有的投資者又應否部署沽貨？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）為你分析。【按此速睇】 **重溫【ET開市直擊】地緣風險升溫 投資組合怎調整？**【按此-附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 中聯重科1157股價具向上催化劑 惟有一項風險要留意 今日 中聯重科1157股價具向上催化劑 惟有一項風險要留意 龍源電力916股價瘋狂過後回歸平靜 風電股前景點睇？ 今日 龍源電力916股價瘋狂過後回歸平靜 風電股前景點睇？ 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 今日 地緣政治風險升溫＋加息來臨 投資部署怎調整？買金、買油是選項？ 碧桂園服務6098股價前景點睇？唯一風險是甚麼？ 今日 碧桂園服務6098股價前景點睇？唯一風險是甚麼？ 港股前景未太差 用數據話你知點解 今日 港股前景未太差 用數據話你知點解 美元 買入 基金 組合