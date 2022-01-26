虎年看內房： 內房股將會好起來？師傅這麼說 （即睇片） 股市 11:30 2022/01/26 分享： （速睇點選↓↓） 皇牌節目： *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*【按此即睇】 *重溫今早《ET開市直擊》朱晉民（朱Sir）為你分析港股、美股買賣策略。【按此即睇】 欄名 : ET財智Talk 最新專欄文章 更多 內房股有冇運行？玄學家這樣測 今日 內房股有冇運行？玄學家這樣測 九宮飛星圖測香港虎年運勢 立秋之後會好轉 2022/01/25 九宮飛星圖測香港虎年運勢 立秋之後會好轉 【ET財智Talk】玄學分析內地股市運勢較好 教育股有望反彈？（立即收看） 2022/01/25 【ET財智Talk】玄學分析內地股市運勢較好 教育股有望反彈？（立即收看） 【ET財智Talk】虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看） 2022/01/24 【ET財智Talk】虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看） 【ET財智Talk】股市回報有望跑贏樓市？ 湯文亮看好恒指今年有望升至28000點（立即收看） 2022/01/21 【ET財智Talk】股市回報有望跑贏樓市？ 湯文亮看好恒指今年有望升至28000點（立即收看） 美股