【NFT】 Youtube擬利用NFT　助創作者賺錢？

▲ YouTube行政總裁Susan Wojcicki形客，Web3是一個截然不同的世界，與過去二十年來由Google和其他少數幾個科網巨頭主導的當前互聯網模式不同。（法新社）

近期NFT全球愈趨盛行，為內容創作者提供一個新渠道去獲取利潤。近日YouTube行政總裁Susan Wojcicki表示，該視頻網站計劃利用Web3的優勢，幫助創作者利用非同質化代幣（NFT）等新技術方式尋求另一個收入來源。

【YouTube】更方便用家！ 外媒爆YouTube「影片重播」將增設實用功能

「過去一年，在加密貨幣、NFT，甚至是去中心化自治組織（DAO）的世界裡，突顯了一個以前無法想象的機會，來發展創作者和他們的粉絲之間的聯繫。」Wojcicki在給Youtube社區最新的一封信中，概述了該公司計劃投資的領域，如遊戲和購物方面，並表示正研究透過Web3領域，包括利用 NFT等技術支持創作者賺取收入，並繼續加強和提升創作者和粉絲在 YouTube 上的互動體驗。

【4K體驗】YouTube TV將支援4K直播NBA 首年月費200元有找

「YouTube一直從 Web3中發生的一切中獲得靈感，Web3已經代表了互聯網的下一次進化，當中涉及區塊鏈技術、加密貨幣和去中心化的平台。」Wojcicki形客，Web3是一個截然不同的世界，與過去二十年來由Google和其他少數幾個科網巨頭主導的當前互聯網模式不同。

Wojcicki表示，YouTube正計劃在Podcast領域深入發展，這將為傳播和推廣提供另一種途徑。「隨著Podcast使用者持續增長，我們期望它成為創作者經濟的一個組成部分。」

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【ET贏商有計】咖啡店過江龍Flash Coffee強勢攻港 結合科技改善營運

責任編輯：陳卓賢