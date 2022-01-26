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英派對門調查報告或今日出爐 倫敦警方展刑事調查

環球社會熱點 11:11 2022/01/26

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英國首相府被揭在封城期間舉行多個派對，首相約翰遜亦被指有參與，早前已有政府人員為此展開調查。有英國媒體報稱，調查報告或於周三（26日）出爐。英國倫敦大都會警察發表聲明，表示將對首相府封城期間舉行派展開刑事調查。約翰遜表示歡迎倫敦警方調查，認為將有助向公眾澄清真相。

英媒挖舊文打臉約翰遜 曾讚女孩為封城取消生日派對 【下一頁】

倫敦大都會警察局長迪克（Cressida Dick）周二（25日）表示，已對過去兩年首相府發生的一系列事件展開調查，評估當中是否涉及刑事罪行。約翰遜（Boris Johnson）表示，歡迎警方自行展開調查，相信行動將有助向公眾澄清真相，及為此事劃上句號。

英國多間媒體報道指，約翰遜或將在當地時間周三收到報告，並在同日或周四（27日）公開內容。《路透社》引述外界分析，指迪克的聲明或延遲公開早前由英國政府高級官員格雷（Sue Gray）的內部調查報告。

英首相府再爆封城搞派對 30人群聚慶約翰遜生日 【下一頁】

約翰遜發言人表示，報告提交時間全由格雷決定。副首相藍韜文（Dominic Raab）接受訪問時表示，政府內部不會猜測報告結果，全權交由格雷決定。由於約翰遜早前曾呼籲各方，檢視內部調查結果後才作決定。外界普遍認為，報告結果關乎約翰遜是否能繼續留任。

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責任編輯：李俊儀

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