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【內房危機】世茂集團據報聘請德勤擔任財務顧問　股價逆市跌逾1%

股市 11:05 2022/01/26

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世茂集團 （00813） 積極撲水，包括配股、質押、出售中港資產，不過，市場對世茂流動性緊張憂慮仍然存在。據Debtwire引述知情人士指，世茂應銀團貸款境外持有人的要求，將聘請德勤擔任財務顧問，德勤會對世茂的業務進行獨立的融資評估。

世茂集團股價逆市跌1.2%，報6.02元。

世茂回應內媒指，公司非常注重債務方面的風險，一直積極誠懇並及時主動地與各方進行溝通對接。最近公司在和境外銀行就今年融資安排的不同方案進行溝通，聘任專業團隊協助是雙方溝通同意的，這是一個正常的程序。

日前市場流出一份世茂重點項目待售清單，清單中，17個項目給出明確估值或報價，總值約573.8億元（人民幣，下同），其中，大灣區項目世茂深港國際中心估值151.43億元，惟世茂已利用該項目作土地抵押、在建工程抵押及質押全數股權以融資92.7億元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

虎年港股玄學預測　玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

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港股 德勤 世茂集團（00813）

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