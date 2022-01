拜登警告俄羅斯入侵烏克蘭或直接制裁普京

烏克蘭正面臨俄羅斯入侵的威脅,美國早前宣布將8,500名美軍調整至高度戒備狀態,隨時準備好部署這批美軍至烏克蘭。美國總統拜登周二表示,近期可能會於東歐調動部分美軍。拜登更警告如果俄羅斯入侵烏克蘭,他會考慮直接制裁俄羅斯總統普京。

英首相約翰遜指俄將發動閃電戰 突襲烏克蘭首都 【下一頁】

拜登(Joe Biden)周二(25日)到訪華盛頓一間企業時表示,如果普京(Vladimir Putin)出動所有部隊行動,將會是自第二次世界大戰以來最大規模的入侵,更將改變世界。

他透露由於軍隊布防需時,他近期可能會調動部分部隊。拜登強調上述軍事部署絕非出於挑釁俄方,而是為了使北約盟國安心。

有記者詢問如果俄羅斯入侵烏克蘭,拜登是否會直接對普京實施制裁,而拜登明確表示會這樣做。

拜登又強調:

我們無意於烏克蘭部署美國或北約軍,但如果他(普京)採取行動,將造成嚴重的經濟後果。

(We have no intention of putting American forces, or NATO forces, in Ukraine. But we -- as I said -- they're gonna be serious economic consequences if he [Putin] moves.)