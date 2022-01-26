拜登警告俄羅斯入侵烏克蘭或直接制裁普京

烏克蘭正面臨俄羅斯入侵的威脅，美國早前宣布將8,500名美軍調整至高度戒備狀態，隨時準備好部署這批美軍至烏克蘭。美國總統拜登周二表示，近期可能會於東歐調動部分美軍。拜登更警告如果俄羅斯入侵烏克蘭，他會考慮直接制裁俄羅斯總統普京。

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拜登（Joe Biden）周二（25日）到訪華盛頓一間企業時表示，如果普京（Vladimir Putin）出動所有部隊行動，將會是自第二次世界大戰以來最大規模的入侵，更將改變世界。

他透露由於軍隊布防需時，他近期可能會調動部分部隊。拜登強調上述軍事部署絕非出於挑釁俄方，而是為了使北約盟國安心。

有記者詢問如果俄羅斯入侵烏克蘭，拜登是否會直接對普京實施制裁，而拜登明確表示會這樣做。

拜登又強調：

我們無意於烏克蘭部署美國或北約軍，但如果他（普京）採取行動，將造成嚴重的經濟後果。 （We have no intention of putting American forces, or NATO forces, in Ukraine. But we -- as I said -- they're gonna be serious economic consequences if he [Putin] moves.）

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當被問到俄羅斯入侵烏克蘭的風險時，拜登指外界看到俄方於邊境加強部署軍隊時，就會評估普京想做甚麼。但拜登認為俄方究竟會否行動，一切都取決於他的決策。

拜登周一與歐盟委員會、歐洲理事會、北約及歐洲多國領袖舉行視像會議。白宮會後表示，拜登和歐洲領袖重申他們對俄羅斯在烏克蘭邊境軍事集結的持續憂慮，並討論了潛在制裁措施及如何加強北約東翼安全。

拜登周二表示美國與多國都同坐一條船，必須向盟國及外界表明北約會提供支援。

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責任編輯：鄭錦玲