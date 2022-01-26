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【Omicron變種】世衛：下個傳染力更強 致命率成疑

環球社會熱點 10:41 2022/01/26

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新冠肺炎Omicron變種病毒傳染力勝過以往變種，釀成全球新一波疫情。世界衛生組織卻表示，下個出現的變種病毒將比Omicron更具傳染力，只是不知會否變得更致命，否定外界推測新冠病毒會愈來愈溫和的說法。

美FDA暫停使用兩款新冠藥 無效對抗Omicron 【下一頁】

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）周二（25日）表示，因Omicron變種持續肆虐，全球上周出現創紀錄約2,100萬宗確診。雖然有研究發現Omicron較為溫和，但其高傳染性已足以衝擊全球的醫療系統。

范克爾克霍夫認為，若有新一個需要關注的變種（Variant of Concern），其傳染性勢必超越Omicron，因為新病毒將取代現時主流病毒株肆虐全球，問題是新變種的致命率會否突破以往變種。

因此，范克爾克霍夫反對未來新冠病毒會變溫和的言論，強調現階段難以保證病毒發展，並表明民眾現時仍需做好公共防疫措施保障安全。范克爾克霍夫更指出，下個變種或更能突破疫苗提供的保護力，讓現有疫苗失效。

【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒 【下一頁】

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）則表示，新冠病毒將持續進化，直至其模式變得有跡可尋。瑞安希望，新冠病毒未來傳染力降低，成為間中發生的潛在流行病，或是變成只影響某部分高危族群或季節性病毒。

不過，瑞安強調現時的新冠病毒仍存在不可預測性，多次出現的變種病毒足以證明其對全球健康的威脅，呼籲各地衛生組織持續監察病毒的變化，隨時準備應對可能出現﹑或造成更多傷害的新變種病毒。

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責任編輯：吳漢培

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