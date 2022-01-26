【芯片荒】美國商務部：晶圓產能不足　芯片短缺恐持續至下半年

▲ 最深受影響的芯片類別，包括用於醫療設備和汽車的芯片，因此受影響最大的行業涉及汽車制造業、醫療設備制造商。（法新社）

自2020年起全球芯片需求日益增長，新冠疫情下消費者對電子產品需求亦激增，再加上勞動力短缺以及運輸航班不足等因素，芯片荒問題短期內仍難以解決。日前美國商務部（DOC）發表報告表示，芯片短缺將至少持續到2022年下半年。

【製造芯片】將重奪半導體一哥地位？ Intel擬斥資1,550億元建兩工廠

據外媒《Zdnet》報道，該報告調查了全美150間企業，顯示去年的芯片需求量較2019年增加17%，但供應量卻未有相應增加。同期的芯片庫存中位數（芯片在被終端消費者購買之前放在倉庫或貨架上的平均時間）更從40天下降到不到5天，反映消費端對芯片的需求甚為迫切。

工廠利用率逾9成 惟產能仍然不足

商務部還指出，晶圓生產能力不足是主要障礙。儘管商務部的數據顯示，自2020年第二季度以來，現有的半導體工廠一直都以超過90%的產能利用率運行，相比起2019年初低於80%的情況，這已是一個極高的產能數字。

【Omicron變種病毒】台灣首創新冠病毒快速檢測芯片 最快3分鐘內知結果

至於最深受影響的芯片類別，就包括用於醫療設備和汽車的芯片、用於電源管理、圖像傳感器和射頻應用的模擬芯片，以及用於各種類型傳感器和開關的光電子芯片。而受影響最大的行業就有汽車制造業、醫療設備制造商和光纖寬頻硬件等。

報告提到，持續的半導體供應對美國國家安全，以至全球商業的健康發展都相當重要，呼籲國會盡快通過拜登政府的「美國創新和競爭法」（U.S. Innovation and Competition Act），因為提案中的520億美元（約4,000億港元）撥款，將被指定用於增加美國國內的半導體生產。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【創業ideas】度身更精準．推薦合適西裝 港青投資6位數創AI系統

責任編輯：陳卓賢