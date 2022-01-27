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專題:退休理財

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【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港6%　下試港新低水平（不斷更新）

股市 05:16 2022/01/27

分享：

儲局對加息的取態偏鷹，料3月加息，以及不排除每次開會都加息，雖然未對縮表有任何決定，但預期加息後，將下一步將針對縮表作部署，美股倒跌，港股藍籌科技股外圍急跌，阿里巴巴 （09988） 美股較港低近6%，再下試港新低。滙豐 （00005） ADR見獲利盤，惟仍高港收市價0.7元，夜期跌3點，收報24314點。

ADR走勢

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 54.60 +1.3%
美團ADR 219.91 -2.3%
騰訊ADR 462.72 -2.3%
阿里巴巴美股 110.36 -5.6%

北水全日吸資46.5億元，連續第16日淨流入港股。北水再吸科技股，淨流入美團 （03690） 、快手 （01024） 及騰訊 （00700） 分別12億、6.9億及6.3億元。夜期升過百點。

北水走勢

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市場觀望議息會議及俄烏局勢，道指隔晚續過山車走勢。港股今早反彈高開近百點，早段曾升逾200點後升幅收窄，午後曾跌百點，恒生指數收報24289點，升46點，成交1321億元。恒生科技指數升0.8%，報5597點。滙豐 （00005） 升近3%；渣打 （02888） 升逾4%；藥明生物 （02269） 跌近7%，教育股下挫，中教控股 （00839） 跌逾33%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌3點，收報24314點

【23：07】夜期升41點

【20：47】夜期升119點

【18：18】夜期升98點

【16：10】恒生指數收報24289點，升46點，成交1321億元。恒生科技指數升0.8%，報5597點。滙豐 （00005） 升近3%；渣打 （02888） 升逾4%；藥明生物 （02269） 跌近7%，教育股下挫，中教控股 （00839） 跌逾33%。

【16：03】【教育股風暴】摩根士丹利：教育股急跌因網傳一份文件　文件提及禁止上市、進行併購及頻加學費

【16：00】恒生指數U盤前升1點，報24245點。

【15：45】申洲 （02313） 跌逾7%，低見142.5元，成交10.4億元。

【15：29】信達生物 （01801） 尾市跌一成，破底低見36.8元。

【15：22】港股尾市窄幅上落，恒指最新跌8點，報24235點；科指升0.8%，報5595點。

【15：04】【內房危機】奧園據報已出售多個項目　境外有望回籠逾30億人幣

【15：02】內地股市向上，上證升0.7%；深證升0.7%；創業板指升近1%。

【14：57】恒騰 （00136） 升幅擴大至一成，高見2.54元。

【14：43】【周焯華受查】澳門博監局持牌博彩中介人數量降至46人、按年削近半　太陽城不獲續牌

【14：43】【大行報告】瑞信：美國加息前後亞太股市普遍跑贏　盤點6隻港股贏家輸家

【14：41】恒指最新升約25點，報24268點；科指升0.9%，報5601點。

【14：31】小米 （01810） 跌近2%，破底低見17.2元。

【14：24】【大行報告】瑞信料港交所降級潮陸續有來　調低港交所評級至「中性」降目標價6%

【14：22】李寧 （02331） 跌逾3%，低見76.7元。

【14：02】大市午後曾跌百點，低見24123點，最新再次回升8點，報24251點。

【13：38】藥明康德 （02359） 午後跌逾8%，低見112元，成交2.5億元。

【13：26】三桶油升，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升1%；中石化 （00386） 升0.5%。

【13：25】【五龍電動車729】五龍電動車無法滿足復牌指引　停牌一年半後將於下周一退市除牌

【13：24】中資電訊股逆市造好，中移動 （00941） 升逾2%；聯通 （00762） 升2%；中電信 （00728） 升0.7%。

【13：21】大市跌近100點，低見24148點；科指跌0.2%，報5540點。

【13：21】【異動股】教育股腳軟多隻創逾52周低　中教半日急插25%、希望教育一度跌14%

【13：20】遠東控股 （00036） 午後升逾72%，高見0.18元，成交180萬元。

【13：11】恒指最新跌約30點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【13：02】港股午後初段升約15點，報24258點；科指升0.7%，報5589點。

【12：27】【恒大3333】恒大據報今晚舉行投資者電話會議　債務違約以來首次

【12：20】【新股IPO】內地快餐連鎖店鄉村基提交上市申請　兩大品牌共逾千間餐廳、去年首九個月扭虧為盈

【12：00】恒生指數半日升39點，報24283點，成交697億元。恒生科技指數升0.7%，報5593點。滙豐 （00005） 升逾2%；渣打 （02888） 升4%。美團 （03690） 逆市偏軟跌0.6%；阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%。

【11：42】美團 （03690） 跌1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.4%。

【11：40】大市轉跌5點。

【11：37】港股升幅進一步收窄，大市最新僅約升15點。

【11：31】內地股市半日個別發展，上證升0.1%；深證跌0.2%；創業板指升0.2%。

【11：22】多隻教育股破底，中教控股 （00839） 跌近兩成；希望教育 （01765） 跌9%；宇華教育 （06169） 跌逾11%；新高教 （02001） 跌逾8%；中國東方教育 （00667） 跌逾2%。

【11：15】康希諾 （06185） 逆市跌逾3%，破底低見133.8元。

【11：09】中國中鐵 （00390） 股價升逾2%，破頂高見4.88元。中國中鐵公布獲重大海外工程簽約，為菲律賓鐵路項目涉約176億元人民幣。

【11：06】【內房危機】世茂集團據報聘請德勤擔任財務顧問　股價逆市跌逾1%

【11：02】港股升幅收窄至不足百點，恒指升86點，報24330點；科指升1%，報5610點。

【10：51】北控清潔能源 （01250） 指資產重組建議無法達成，股價跌半成，低見0.088元。

【10：46】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見81.7元。

【10：41】大市升幅收窄至約百點，恒指升114點，報24357點。科指升1.1%，報5617點。

【10：40】中教 （00839） 股價跌近兩成，破底低見7.76元。

【10：30】維珍妮 （02199） 破頂高見8元後，股價倒跌8%，低見6.75元，成交1586萬元。

【10：25】信達生物 （01801） 逆市跌逾3%，低見38.7元。

【10：21】滙豐 （00005） 最新升3%，高見53.95元；渣打 （02888） 升近4%，高見54.2元。

【10：17】達利食品 （03799） 逆市跌逾2%，低見4.61元，成交5.1億元。

【10：13】【百度9888】集度汽車完成近31.2億A輪融資　料量產車型於2023年上市

【10：11】瑞聲 （02018） 股價反彈3%，高見25.35元；舜宇 （02382） 升2%。

【10：10】遠東酒店 （00037） 中途停牌，停牌前報0.285元，升1.1倍，成交718萬元。

【10：07】快手 （01024） 早段升幅再擴大至6%，高見88.15元。

【10：03】港交所 （00388） 逆市跌0.2%，低見466.8元。

【10：01】信義光能 （00968） 升6%；信義玻璃 （00868） 升0.2%。

【09：58】【美孚九華徑】遠東酒店升1倍創兩年高　申建逾6000伙近半個美孚新邨

【09：53】大市早段升200點，恒指升206點，報24449點；科指升1.5%，報5639點。

【09：52】騰訊 （00700） 升近2%，高見476.6元；阿里巴巴 （09988） 升0.8%；美團 （03690） 升0.6%。

【09：47】電力股造好，潤電 （00836） 升半成；中國電力 （02380） 升近4%；龍源電力 （00916） 升逾3%。

【09：45】快手 （01024） 升幅擴大至逾3%，高見86.8元。

【09：42】兗礦能源 （01171） 股價開市後跌幅擴大至7%，低見16.66元。

【09：38】新天綠色能源 （00956） 發盈喜，股價升逾2%，高見5.1元。

【盈喜│風電股】新天綠色能源純利最多料升47%　天然氣及風電板塊去年表現佳

【09：35】遠東酒店 （00037） 早段曾飈升近2倍破頂高見0.4元，最新升1倍報0.28元。有數百年歷史的美孚九華徑舊村，遠東酒店向城規會提出建屋申請，最新方案計劃興建14幢住宅大樓，涉逾6,000伙，規模相當於半個美孚新邨。

【09：33】滙豐 （00005） 開市後升幅擴大至近3%，高見53.85元。

【09：32】【快手1024】快手回升1.5%　上周五遭大股東DCM減持413萬股

【09：31】森信紙業 （02905） 復牌跌逾53%，低見1.6元。

【09：27】​​L'OCCITANE歐舒丹  （00973） 第三季銷售淨額為6.5億歐元，按年增13.5%，按固定匯率計增長9.5%，股價今早高開近2%。

【業績│零售股】​​L'OCCITANE歐舒丹第三季銷售淨額增14%　香港業務微增3%

【09：27】兗礦能源 （01171） 發盈喜，料去年多賺1.4倍，惟股價低開逾3%。

【盈喜︱煤炭股】兗礦能源料去年多賺1.4倍　受惠煤炭價格大幅提升

【09：25】維珍妮 （02199） 股價高開6.7%，開報8元破頂。

【內衣股】維珍妮與Victoria’s Secret旗下公司組合營企業　經營中國貼身內衣業務

【09：21】恒生指數開報24342點，升99點。恒生科技指數升0.5%，報5581點。議息結果公布前，滙豐 （00005） 升近2%；ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.4%；美團 （03690） 跌0.7%；騰訊 （00700） 升0.7%。

【09：13】期指開報24428點，升190點或0.8%。

【09：07】【中鐵390】中國中鐵獲菲律賓鐵路項目涉175億人民幣

【08：55】恒指黑期升約102點，報24328點；道指期貨跌49點，報34248點。

【08：35】富國銀行據報考慮出售上商兩成股權　套現近10億美元

【08：31】【吉野家母企】合興私有化獲法院批准　明日正式除牌

【08：14】【恒騰網絡】恒騰向騰訊等溢價9%配股　集資3億元

【08：07】【維達3331】維達去年淨利潤跌12%至16億元　兩原因令毛利率受壓

【07：45】【新股IPO】創新奇智2121下限26.3元定價　超購近13倍一手中籤率15%（附分配結果連結）

【07：45】【開市9點半】IMF下調全球經濟增長預測　高盛：美股短綫未有明顯催化劑

【07：45】港股ADR收報24432點，升188點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.72元，較港收市價高1.37元或2.6%；騰訊 （00700） ADR折合報467.89元，較港收市價高1.09元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.94元，較港收市價低0.86元或0.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股隔晚走勢繼續過山車，市場觀望議息會議，加上俄烏局勢續惹市場憂慮，道指曾挫818點，其後收復失地一度轉升，收市跌66點，報34297點；標指跌53點，報4356點；納指跌315點，報13539點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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