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【港股市況】恒生指數高開99點　議息結果公布前、滙豐升近2%（不斷更新）

股市 09:39 2022/01/26

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港股市況不斷更新

市場觀望議息會議及俄烏局勢，道指隔晚續過山車走勢，收跌66點。港股今早反彈高開近百點，恒生指數開報24342點，升99點。恒生科技指數升0.5%，報5581點。議息結果公布前，滙豐 （00005） 升近2%；ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.4%；美團 （03690） 跌0.7%；騰訊 （00700） 升0.7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：38】新天綠色能源 （00956） 發盈喜，股價升逾2%，高見5.1元。

【盈喜│風電股】新天綠色能源純利最多料升47%　天然氣及風電板塊去年表現佳

【09：35】遠東酒店 （00037） 早段曾飈升近2倍破頂高見0.4元，最新升1倍報0.28元。

【09：33】滙豐 （00005） 開市後升幅擴大至近3%，高見53.85元。

【09：32】【快手1024】快手回升1.5%　上周五遭大股東DCM減持413萬股

【09：31】森信紙業 （02905） 復牌跌逾53%，低見1.6元。

【09：27】​​L'OCCITANE歐舒丹  （00973） 第三季銷售淨額為6.5億歐元，按年增13.5%，按固定匯率計增長9.5%，股價今早高開近2%。

【業績│零售股】​​L'OCCITANE歐舒丹第三季銷售淨額增14%　香港業務微增3%

【09：27】兗礦能源 （01171） 發盈喜，料去年多賺1.4倍，惟股價低開逾3%。

【盈喜︱煤炭股】兗礦能源料去年多賺1.4倍　受惠煤炭價格大幅提升

【09：25】維珍妮 （02199） 股價高開6.7%，開報8元破頂。

【內衣股】維珍妮與Victoria’s Secret旗下公司組合營企業　經營中國貼身內衣業務

【09：21】恒生指數開報24342點，升99點。恒生科技指數升0.5%，報5581點。議息結果公布前，滙豐 （00005） 升近2%；ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.4%；美團 （03690） 跌0.7%；騰訊 （00700） 升0.7%。

【09：13】期指開報24428點，升190點或0.8%。

【09：07】【中鐵390】中國中鐵獲菲律賓鐵路項目涉175億人民幣

【08：55】恒指黑期升約102點，報24328點；道指期貨跌49點，報34248點。

【08：35】富國銀行據報考慮出售上商兩成股權　套現近10億美元

【08：31】【吉野家母企】合興私有化獲法院批准　明日正式除牌

【08：14】【恒騰網絡】恒騰向騰訊等溢價9%配股　集資3億元

【08：07】【維達3331】維達去年淨利潤跌12%至16億元　兩原因令毛利率受壓

【07：45】【新股IPO】創新奇智2121下限26.3元定價　超購近13倍一手中籤率15%（附分配結果連結）

【07：45】【開市9點半】IMF下調全球經濟增長預測　高盛：美股短綫未有明顯催化劑

【07：45】港股ADR收報24432點，升188點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.72元，較港收市價高1.37元或2.6%；騰訊 （00700） ADR折合報467.89元，較港收市價高1.09元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.94元，較港收市價低0.86元或0.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +3
    +2

【07：30】美股隔晚走勢繼續過山車，市場觀望議息會議，加上俄烏局勢續惹市場憂慮，道指曾挫818點，其後收復失地一度轉升，收市跌66點，報34297點；標指跌53點，報4356點；納指跌315點，報13539點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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