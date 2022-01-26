【港股市況】恒生指數午後跌近百點　滙豐升逾2%渣打升4%　美團跌2%（不斷更新）

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【五龍電動車729】五龍電動車無法滿足復牌指引 停牌一年半後將於下周一退市除牌
市場觀望議息會議及俄烏局勢，道指隔晚續過山車走勢，收跌66點。港股今早反彈高開近百點，早段曾升逾200點後升幅收窄，中午收市前一度轉跌，恒生指數半日升39點，報24283點，成交697億元。恒生科技指數升0.7%，報5593點。滙豐 （00005） 升逾2%；渣打 （02888） 升4%。美團 （03690） 逆市偏軟跌0.6%；阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%。
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即市走勢︰
【13：26】三桶油升，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升1%；中石化 （00386） 升0.5%。
【13：25】【五龍電動車729】五龍電動車無法滿足復牌指引 停牌一年半後將於下周一退市除牌
【13：24】中資電訊股逆市造好，中移動 （00941） 升逾2%；聯通 （00762） 升2%；中電信 （00728） 升0.7%。
【13：21】大市跌近100點，低見24148點；科指跌0.2%，報5540點。
【13：21】【異動股】教育股腳軟多隻創逾52周低 中教半日急插25%、希望教育一度跌14%
【13：20】遠東控股 （00036） 午後升逾72%，高見0.18元，成交180萬元。
【13：11】恒指最新跌約30點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。
【13：02】港股午後初段升約15點，報24258點；科指升0.7%，報5589點。
【12：27】【恒大3333】恒大據報今晚舉行投資者電話會議 債務違約以來首次
【12：20】【新股IPO】內地快餐連鎖店鄉村基提交上市申請 兩大品牌共逾千間餐廳、去年首九個月扭虧為盈
【12：00】恒生指數半日升39點，報24283點，成交697億元。恒生科技指數升0.7%，報5593點。滙豐 （00005） 升逾2%；渣打 （02888） 升4%。美團 （03690） 逆市偏軟跌0.6%；阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%。
【11：42】美團 （03690） 跌1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.4%。
【11：40】大市轉跌5點。
【11：37】港股升幅進一步收窄，大市最新僅約升15點。
【11：31】內地股市半日個別發展，上證升0.1%；深證跌0.2%；創業板指升0.2%。
【11：22】多隻教育股破底，中教控股 （00839） 跌近兩成；希望教育 （01765） 跌9%；宇華教育 （06169） 跌逾11%；新高教 （02001） 跌逾8%；中國東方教育 （00667） 跌逾2%。
【11：15】康希諾 （06185） 逆市跌逾3%，破底低見133.8元。
【11：09】中國中鐵 （00390） 股價升逾2%，破頂高見4.88元。中國中鐵公布獲重大海外工程簽約，為菲律賓鐵路項目涉約176億元人民幣。
【11：06】【內房危機】世茂集團據報聘請德勤擔任財務顧問 股價逆市跌逾1%
【11：02】港股升幅收窄至不足百點，恒指升86點，報24330點；科指升1%，報5610點。
【10：51】北控清潔能源 （01250） 指資產重組建議無法達成，股價跌半成，低見0.088元。
【10：46】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見81.7元。
【10：41】大市升幅收窄至約百點，恒指升114點，報24357點。科指升1.1%，報5617點。
【10：40】中教 （00839） 股價跌近兩成，破底低見7.76元。
【10：30】維珍妮 （02199） 破頂高見8元後，股價倒跌8%，低見6.75元，成交1586萬元。
【10：25】信達生物 （01801） 逆市跌逾3%，低見38.7元。
【10：21】滙豐 （00005） 最新升3%，高見53.95元；渣打 （02888） 升近4%，高見54.2元。
【10：17】達利食品 （03799） 逆市跌逾2%，低見4.61元，成交5.1億元。
【10：13】【百度9888】集度汽車完成近31.2億A輪融資 料量產車型於2023年上市
【10：11】瑞聲 （02018） 股價反彈3%，高見25.35元；舜宇 （02382） 升2%。
【10：10】遠東酒店 （00037） 中途停牌，停牌前報0.285元，升1.1倍，成交718萬元。
【10：07】快手 （01024） 早段升幅再擴大至6%，高見88.15元。
【10：03】港交所 （00388） 逆市跌0.2%，低見466.8元。
【10：01】信義光能 （00968） 升6%；信義玻璃 （00868） 升0.2%。
【09：58】【美孚九華徑】遠東酒店升1倍創兩年高 申建逾6000伙近半個美孚新邨
【09：53】大市早段升200點，恒指升206點，報24449點；科指升1.5%，報5639點。
【09：52】騰訊 （00700） 升近2%，高見476.6元；阿里巴巴 （09988） 升0.8%；美團 （03690） 升0.6%。
【09：47】電力股造好，潤電 （00836） 升半成；中國電力 （02380） 升近4%；龍源電力 （00916） 升逾3%。
【09：45】快手 （01024） 升幅擴大至逾3%，高見86.8元。
【09：42】兗礦能源 （01171） 股價開市後跌幅擴大至7%，低見16.66元。
【09：38】新天綠色能源 （00956） 發盈喜，股價升逾2%，高見5.1元。
【盈喜│風電股】新天綠色能源純利最多料升47% 天然氣及風電板塊去年表現佳
【09：35】遠東酒店 （00037） 早段曾飈升近2倍破頂高見0.4元，最新升1倍報0.28元。有數百年歷史的美孚九華徑舊村，遠東酒店向城規會提出建屋申請，最新方案計劃興建14幢住宅大樓，涉逾6,000伙，規模相當於半個美孚新邨。
【09：33】滙豐 （00005） 開市後升幅擴大至近3%，高見53.85元。
【09：32】【快手1024】快手回升1.5% 上周五遭大股東DCM減持413萬股
【09：31】森信紙業 （02905） 復牌跌逾53%，低見1.6元。
【09：27】L'OCCITANE歐舒丹 （00973） 第三季銷售淨額為6.5億歐元，按年增13.5%，按固定匯率計增長9.5%，股價今早高開近2%。
【業績│零售股】L'OCCITANE歐舒丹第三季銷售淨額增14% 香港業務微增3%
【09：27】兗礦能源 （01171） 發盈喜，料去年多賺1.4倍，惟股價低開逾3%。
【盈喜︱煤炭股】兗礦能源料去年多賺1.4倍 受惠煤炭價格大幅提升
【09：25】維珍妮 （02199） 股價高開6.7%，開報8元破頂。
【內衣股】維珍妮與Victoria’s Secret旗下公司組合營企業 經營中國貼身內衣業務
【09：21】恒生指數開報24342點，升99點。恒生科技指數升0.5%，報5581點。議息結果公布前，滙豐 （00005） 升近2%；ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.4%；美團 （03690） 跌0.7%；騰訊 （00700） 升0.7%。
【09：13】期指開報24428點，升190點或0.8%。
【09：07】【中鐵390】中國中鐵獲菲律賓鐵路項目涉175億人民幣
【08：55】恒指黑期升約102點，報24328點；道指期貨跌49點，報34248點。
【08：35】富國銀行據報考慮出售上商兩成股權 套現近10億美元
【08：31】【吉野家母企】合興私有化獲法院批准 明日正式除牌
【08：14】【恒騰網絡】恒騰向騰訊等溢價9%配股 集資3億元
【08：07】【維達3331】維達去年淨利潤跌12%至16億元 兩原因令毛利率受壓
【07：45】【新股IPO】創新奇智2121下限26.3元定價 超購近13倍一手中籤率15%（附分配結果連結）
【07：45】【開市9點半】IMF下調全球經濟增長預測 高盛：美股短綫未有明顯催化劑
【07：45】港股ADR收報24432點，升188點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.72元，較港收市價高1.37元或2.6%；騰訊 （00700） ADR折合報467.89元，較港收市價高1.09元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.94元，較港收市價低0.86元或0.7%。
【07：30】美股隔晚走勢繼續過山車，市場觀望議息會議，加上俄烏局勢續惹市場憂慮，道指曾挫818點，其後收復失地一度轉升，收市跌66點，報34297點；標指跌53點，報4356點；納指跌315點，報13539點。
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責任編輯︰梁浩碩