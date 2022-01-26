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【維達3331】維達去年淨利潤跌12%至16億元　兩原因令毛利率受壓

股市 08:07 2022/01/26

分享：

維達去年淨利潤跌12%至16億元，總收益上升13.1%至186.8億元。

維達國際 （03331） 去年度淨利潤下降12.6%至16.4億元，淨利潤率為8.8%，總收益上升13.1%（按固定匯率換算增長7%）至186.8億元，中國内地收益較2020年按年增長8.7%。維達國際昨收報19.94元，跌0.2%，成交額達1.1億元。

IMF下調全球經濟增長預測、高盛：美股短綫未有明顯催化劑，可見【下一頁

公司建議派發末期股息每股40港仙，按年升8%，連同中期息，全年股息合共50港仙，股息率約2.5厘。

維達國際公布截至去年底末期業績，紙巾分部收益為155億元，按年增加13.9%，佔總收益的83%，個人護理分部收益增加9.3%至31.8億元，佔總收益的17%。在銷售渠道方面，來自傳統經銷商、重點客戶超市大賣場、商用客戶及電商之收益分別佔25%、23%、11%及41%。消費習慣自線下往線上轉移的趨勢加速，電商日益佔據主流渠道位置，錄得按年19%之自然增長。

不過，原材料成本大幅上漲及業內促銷壓力加大，公司毛利率則下降2.4個百分點至35.3%。公司指，年內已持續提升產品組合、有效的採購策略及高效的成本管控，緩和了部分因加大成本投放及促銷壓力增加而產生的負面影響。

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編輯：姚卓然

 

港股 維達國際（03331）

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