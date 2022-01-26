  • 18°C
香港時間 : 2022126日 (三) 08:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Microsoft業績】微軟業績表現及收入指引勝預期　股價盤後先跌後回升近3%

股市 07:52 2022/01/26

分享：

【Microsoft業績】微軟業績表現及收入指引勝預期　股價盤後先跌後回升近3%

微軟（Microsoft，美：MSFT）公布季度業績。微軟季度多賺21%至187.7億美元，期內收入按年升20%至517.3億美元，高於市場預期的508.8億美元，經調整每股收益2.48美元，亦高於市場預期的2.31美元。微軟股價盤後一度跌半成，惟公布較預期好的季度收入指引後回升，微軟盤後最新升2.9%，報296.9美元。

期內，智能雲部門收入增長25.5%，至183.3億美元，Azure和其他雲服務的收入增長46%，生產力和業務流程部門收入增長19%至159.4億美元。

隨著微軟推出Xbox Series X及Series S遊戲機一周年，Xbox硬件收入增長4%。目前，微軟的遊戲部分佔總收入近11%。微軟此前公布計劃以687億美元收購動視暴雪，這對投資者來說變得更加重要。

微軟表示，預計第三財季收入為485億至493億美元，高於482.3億美元的預期，預計全年營業利潤率將略有擴大。

【ATVI】微軟豪擲687億美元購動視暴雪、遊戲收入僅次騰訊Sony　動視暴雪大升26%、SONY插一成

責任編輯︰梁浩碩

美妝 XBOX Microsoft 微軟（Microsoft，美：MSFT）

上一篇文章

【維達3331】維達去年淨利潤跌12%至16億元　兩原因令毛利率受壓

下一篇文章

【新股IPO】創新奇智2121下限26.3元定價　超購近13倍一手中籤率15%（附分配結果連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【港股ADR+夜期】夜期反彈146點　滙豐ADR儲局議息揭盅前高約3%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期反彈146點　滙豐ADR儲局議息揭盅前高約3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【美股收市】道指過山車 收跌66點曾瀉818點  納指挫2.3%
【美股收市】道指過山車 收跌66點曾瀉818點  納指挫2.3%
【ET財經早點1分鐘】美股大奇迹日 曾跌1115點收市倒升
【ET財經早點1分鐘】美股大奇迹日 曾跌1115點收市倒升
【第五波疫情】林鄭月娥：或微調年初四後社交距離措施　推疫苗氣泡或擴大表列處所清單
【第五波疫情】林鄭月娥：或微調年初四後社交距離措施　推疫苗氣泡或擴大表列處所清單
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款