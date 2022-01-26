【MSFT業績】微軟上季多賺21%、收入指引勝預期　盤前升逾3%

▲ 【Microsoft業績】微軟業績表現及收入指引勝預期 股價盤後先跌後回升近3%

微軟（Microsoft，美：MSFT）公布季度業績。微軟季度多賺21%至187.7億美元，期內收入按年升20%至517.3億美元，高於市場預期的508.8億美元，經調整每股收益2.48美元，亦高於市場預期的2.31美元。微軟周二盤後股價一度跌半成，惟公布較預期好的季度收入指引後回升，微軟盤後轉升，最新周三盤前股價升逾3%，暫報298.2美元。

期內，智能雲部門收入增長25.5%，至183.3億美元，Azure和其他雲服務的收入增長46%，生產力和業務流程部門收入增長19%至159.4億美元。

隨著微軟推出Xbox Series X及Series S遊戲機一周年，Xbox硬件收入增長4%。目前， 微軟的遊戲部分佔總收入近11%。微軟此前公布 計劃以687億美元收購動視暴雪，這對投資者來說變得更加重要。

微軟表示，預計第三財季收入為485億至493億美元，高於482.3億美元的預期，預計全年營業利潤率將略有擴大。

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責任編輯︰梁浩碩