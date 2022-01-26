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【ET財經早點1分鐘】微軟上季收入首破500億美元 惟盤後急挫5%

股市 07:01 2022/01/26

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微軟公布截至去年底的季度業績，收入及純利都係按年增長兩成，收入517億美元，首次季度突破500億美元，每股盈利2.48美元，超越市場預期。不過，盤後股價急挫百分之5 。

業績方面，智能雲業務整體增長兩成六，其中Azure及其他雲服務增長達四成六。Xbox遊戲業務收入增長一成。遊戲業務隨着微軟宣布46年來最大的收購，以近700億美元收購動視暴雪後更加為人注目。

隨着市場留意供應鏈限制及通脹如何影響收入，投資界預期微軟今季收入增長按年稍為放慢至約一成六。

道指曾跌819點 收市僅跌66點

美國聯儲局展開一連兩天的議息，市場預期儲局表明將採取必要措施來迎擊通脹，並預計最早於3月加息，加上烏克蘭局勢反覆未明，美股走勢異常波動。

道指一度急跌819點，收市再度扳平跌勢，僅跌66點。不過，道指成分股微軟業績後急跌，拖累道指盤後即跌超過200點。

滙豐ADR高港近3% 夜期升146點

港股投資者聚焦儲局議息，預期加息時機迫近。滙豐ADR重拾升勢，較港股收市價高近百分之三。科技股ADR靠穩，夜期反彈146點。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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