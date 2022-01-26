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【券商點睇】集中度提升趨勢不可擋 基建央企收入確定性高

股樓投資 11:00 2022/01/26

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光大證券指出，從事建築、基建央企新簽訂單市佔率快速提升，8家建築央企工程業務新簽合同額市佔率由2011年的 23.8%增至2021年上半年的40.1%，10 年時間提升16個百分點；且近期市佔率提升有加速趨勢。2020年8家建築央企工程業務新簽合同總額達11.17萬億元（人民幣，下同），首次破10萬億大關，按年增速達19.2%。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

同時，集中度提升趨勢不可逆轉。從公司層面，建築央企的融資成本優於其他企業。建築業是資金密集型行業，低融資成本帶來的競爭優勢較為顯著。其次，國企改革帶來的運營效率提升，激勵機制變革帶來對優秀人才的吸引力。央企的工程資質、技術實力、項目管理經驗均領先同業。

【延伸閱讀】2022年部署：晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽，請按【見下頁

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該行相信建築央企的資產安全性高；未來收入增長的確定性，將會影響建築央企估值的向上彈性。考慮到建築業變革及央企自身競爭優勢不斷強化，判斷未來行業集中度提升趨勢將不可逆轉。建議關注在A股掛牌的中國建築、中交建、中國中鐵、中鐵建，以及中國能源建設（03996）。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：林衛

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