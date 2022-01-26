【穩增長】政策與經濟預期進一步分化 穩增長點樣三步走？

國金證券指，2021年年中前後開始，中央對中國經濟形勢研判已開始轉向謹慎，7月中央政治局會議開始強調經濟恢復的不穩固等，人行開啟新一輪降準周期；第四季經濟形勢座談會、國常會等明確指出「經濟面臨新的下行壓力」，12月中央經濟工作會議要求「著力穩定宏觀經濟大盤」、「政策發力適當靠前」，地方債額度提前下達、降準降息等措施加快落地。種種迹象顯示，政策底早於2021年下半年已出現。

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穩增長「三步走」進行時，經濟底或將於第一季度前後出現。第一步，貨幣寬鬆加碼、降準降息落地，地方債額度提前下達、加快發行等，帶動政府融資增多、為穩增長提供資金支持；第二步，以重大項目為代表的基建、產業等項目，加快開工和施工，帶動實體需求改善，預計第二季邊際改善最為明顯；第三步，實體需求走出收縮「負循環」、經濟預期修復，GDP增速回歸5至5.5%的合理區間。

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該行認為，本輪穩增長，新、老基建和產業協同發力；資金、項目等優化，有利於提高穩增長的質效、長短兼顧。有別於過往，傳統基建更加注重服務產業和區域協同發展，財政資金向有項目、有增長空間的地區傾斜，廣東即為典型代表。穩增長不只依靠傳統基建，還有產業屬性更強的新基建，及產業等手段。新基建和產業項目，對財政資金依賴度低，更多依靠企業市場化融資，容易形成有效投資。

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記者：林衛