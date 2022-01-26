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【券商點睇】電力股發電結構向新能源轉型  估值重塑潛力有幾強？

股樓投資 09:00 2022/01/26

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國盛證券選取了港股披露了風電和光伏發電業務的9家企業作為樣本，分析了各家企業風電、光伏發電的發電量、裝機量變化趨勢和市場佔有率，並且從財務的角度分析了9家公司的售電結構和盈利能力變化，發現影響電力運營商估值三大因素為企業主營能源類型、未來成長性、盈利能力。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

從發電企業類型來看，新能源電力運營商較傳統電力運營商市盈率估值更高，前者被賦予成長股估值，後者被賦予周期股估值。對於同類型發電企業，新能源業務成長性是影響電力運營商估值的重要因素。信義能源（03868）、中國電力（02380）未來5年新能源裝機增速分別在新能源電力、傳統電力運營商中領先，二者的當下估值亦遙遙領先同類企業。盈利能力方面，信義能源、華潤電力（00836）在同類公司中具有較好的盈利能力，估值亦有溢價。

【延伸閱讀】2022年部署：2022年值得留意的10大新經濟股，請按【見下頁

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國盛證券又指，政策鼓勵疊加風光發電成本開始優於火力發電，各企業新能源裝機積極性大增，其盈利和現金流穩定性將會大幅改善，支撐電力行業估值重構。目前港股水務和垃圾處理行業公司的市盈率在8倍以下，成長性更好的燃氣行業公司的市盈率集中在8至15倍。同為能源運營商的電力企業，在未來新能源轉型過程中有更大的成長潛力，該行認為板塊估值應在15倍市盈率以上，新能源發電佔比高且治理優秀的龍頭企業合理估值可以達到25倍，建議重點關注龍源電力（00916）、信義能源、大唐新能源（01798）、華潤電力、華電國際（01071）、華能國際（00902）、中國電力等。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：林衛

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港股 中國電力（02380） 大唐新能源（01798） 龍源電力（00916） 華潤電力（00836） 電力股 板塊

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