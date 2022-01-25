【全球經濟】IMF：下調全球經濟增長預測　因中美復甦減弱

由於新冠病例上升，供應鏈中斷及通脹上升阻礙經濟復甦，國際貨幣基金組織（IMF）發表最新《世界經濟展望》報告，將2022年全球增長預測下調至4.4%，較之前估計的低0.5個百分點，主要受中美兩大經濟體拖累。

報告預計，美國2022年GDP將增長4%，較之前預測低1.2個百分點，因供應鏈持續緊張，而聯儲局決定撤回貨幣刺激措施，又把「重建更美好世界」 計劃內的財政刺激從假設中剔除。中國方面，由於「清零」政策可能導致私人消費增長慢過預期，及房地產開發商的財務壓力，料中國GDP今年只增長4.8%，較之前低0.8個百分點。

IMF表示，通脹持續時間比預期長，但隨著2022年供需失衡的消退，及主要經濟體收緊貨幣政策作出回應，通脹應在年尾有所緩解。

展望未來，報告把2023年增長預測上調0.2個百分點至3.8%，前題是全球疫苗接種率提高，及治療變得更有效。但即使上調明年預測，仍不足以彌補今年損失，今明兩年全球經濟累計增長料仍較上次預測減慢0.3個百分點。

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編輯：區嘉俊