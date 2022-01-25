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【疫後旅遊】21年底旅客人數消費回升　新加坡旅遊局：看到旅遊復甦

商業 22:11 2022/01/25

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新加坡旅遊局公布，去年旅遊業收入約14億美元 ，當局表示有看到緩慢復甦跡象，將會增強對業界支援。（新加坡旅遊局　圖片）

新加坡旅遊局公布，去年旅客數目達33萬，旅遊業收入約14億美元 ，當局表示有看到緩慢復甦跡象，將會增強對業界支援。

【疫後旅遊】Airbnb全球招募旅居主人　1歐元住意大利旅遊小鎮

新加坡旅遊局公布2021年統計數據，顯示旅客人數達33萬，旅遊業收入約14億美元 （約港幣109億）。對比2020年數據的270萬人次及36億美元（約港幣280億）雖然有下跌，但當局認為數字受到2020年首2個月未受疫情影響。新加坡於2020年3月才實施入境限制。惟在2021年後三季統計中反映正面增長，顯示對比2020同期有221%增加。旅客來源地首三位分別是中國(88000人)、印度(54000人)及印尼(33000人)。

當中21年1月至9月的數據顯示，中國旅客消費金額達3.2億美元、印尼為9千萬美元 、印度為4千萬美元，數字並不包括觀光及娛樂。當局認為對比疫前2019年近210億美元收入雖有不及但是個好開始。當地的酒店及郵輪業，去年依靠本土旅遊及海上假期推廣亦見回穩，酒店入住率為56%。

目前新加坡仍實施航班限制於容量五成，並要求旅客符合疫苗氣泡計劃要求，自1月24日起經由疫苗氣泡航班入境者，首7日離開當地住處前要進行自我快速檢測，但毋須強制申報。

【職位空缺】樂桃航空日本再招聘　空服及各部門約70人

新加坡旅遊局局長陳建隆表示，旅遊業在緩慢復甦中要預期挫折和挑戰，相信業界已經涉取經驗，準備需求回歸。旅遊局亦會推出措施，為旅遊業工作者和企業以及有興趣進入該行業人士提供培訓和提升技能。

責任編輯:王浩賢

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