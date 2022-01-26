【異動股】維珍妮高開後倒劈17%收市　此前與Victoria’s Secret旗下公司組合營企業

▲ 維珍妮與Victoria’s Secret旗下公司組合營企業，經營中國貼身內衣業務。

維珍妮 （02199） 發通告，其間接全資附屬公司維珍妮豐盈同意，向Victoria’s Secret & Co.的間接全資附屬公司VSCO Holdings收購49%股權，收購代價為4500萬美元。

維珍妮今日走勢屬「反高潮」，以全日最高位8元開市，彈高6.7%，一度創2016年10月新高，惟其後高開低走，並以全日最低位6.2元收市，大跌17.3%，成交額4,009萬元，單日高低波幅達22.5%。

收購完成後，VSCO Holdings將成為維珍妮的合營企業，並將通過其附屬公司經營中國業務，包括於中國設計、開發、製造、營銷及銷售若干內衣、貼身服裝，以及在合營夥伴的協定商標下，營銷及銷售個人護理和美容產品。根據合營協議，維珍妮豐盈及VS將提供合共2000萬美元，作為對合營企業的初步注資。

維珍妮指，投資合營企業為集團提供良機，以憑藉Victoria’s Secret & Co.，的品牌領導地位及零售與市場經驗，把握中國貼身內衣行業的增長機遇。

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