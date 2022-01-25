【盈喜︱石化股】上石化料去年純利最多升2.5倍　受惠石油石化產品需求改善

▲ 上石化料純利最多升2.5倍，歸因於石油石化產品需求改善。

上石化 （00338） 發盈喜，預計2021年度純利為19.28億元（人民幣，下同）至21.28億元。與之前一年同期相比，增加13億元到15億元，增幅為207%到251%。

集團又預計，2021年扣除非經常性損益的純利為18.44億元至20.44億元。與之前一年同期相比，增加13.5億元到15.5億元，按年增幅為270%到310%。

上石化解釋，2021年度業績較之前一年同期大幅提升，主要因為2020年初，受新冠肺炎疫情和油價暴跌的雙重影響，石油石化產品消費萎縮，集團生產經營受到較大衝擊。惟自 2021年以來，石油石化產品市場需求大幅改善，主要產品價格上漲，集團抓住有利時機，進一步優化運營、降本減費。

上石化又公佈2021年主要經營數據。期內柴油及汽油收入分別為185.84億元及249.11億元，兩者2021年的均價分別按年上升36.2%及約23%。

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