【比亞迪炒滙】美國議息前　比亞迪開展335億外滙對冲交易

▲ 美國議息前 比亞迪開展43億美元外滙對冲交易

美國議息及加息周期臨近，各企業加緊應對滙市風險，比亞迪（01211）董事會通過，開展外滙衍生品交易業務議案，額度為43億美元（約335億港元）或其他等值外幣的外滙衍生產品，12個月內可循環滾動使用。

比亞迪指，隨公司海外業務拓展，外滙收支規模同步增長，收支結算幣別及收支期限的不匹配，使外滙風險敞口不斷擴大。受國際政治、經濟形勢等因素影響，滙率和利率波動幅度不斷加大，外滙市場風險顯著增加。為鎖定成本，規避和防範滙率、利率風險，公司擬根據具體情況，通過外滙衍生品交易，適度開展外滙套期保值。公司開展的外滙衍生品交易業務與公司日常經營需求緊密相關，是基於公司外幣資產、負債狀況以及外匯收支業務情況具體開展。

比亞迪續指，公司進行適當的外滙衍生品交易業務能夠提高公司積極應對外滙波動風險的能力，更好的規避公司所面臨的外滙滙率、利率風險，增強公司財務穩健性。

比亞迪的獨董意見表示，公司外滙衍生品交易圍繞日常經營需求開展，以降低外滙滙率及利率波動風險為目的，不存在任何風險投機行為。公司開展外匯衍生品交易業務出具可行性分析報告，業務能提高公司應對外滙波動風險的能力，增強財務穩健性，不影響公司及子公司正常的生產經營。

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