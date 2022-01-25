【利市封有價】利市封都值10蚊？銀行利市封價格大比拼

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【大行報告】高盛：美股短綫未有明顯催化劑 籲吸納優質但估值溫和股份
農曆新年虎年將至，各銀行都推出應節的利市封，務求虎虎生威，免費贈送予客戶，但原來利市封在二手市場都有價。彭博社綜合拍賣平台Facebook Marketplace和Carousell價格顯示，瑞銀（UBS）設計的利市封索價最高，若想買的話，每個瑞銀利是封售價超過10元，較價格第二高的瑞信（Credit Suisse）利市封高出6成，更幾乎是滙豐 （00005） 利事封價格的1.5倍。
|銀行
|平均每個利事封價格（港元）
|瑞銀（UBS）
|10.1
|瑞信（Credit Suisse）
|6.2
|摩根士丹利（Morgan Stanley）
|5.9
|高盛（Goldman Sachs）
|5.6
|德意志銀行（Deutsche Bank）
|4.4
|滙豐（HSBC）
|4
|法巴（BNP Paribas）
|2.53
|星展銀行（DBS）
|1.9
＊資料來源：Carousell， Facebook Marketplace
雖然銀行都會免費派利事封，再加上近年電子支付盛行，不少銀行推出「e利是」，但也無阻其利事封在拍賣市場上的需求。Carousell香港董事總經理黃俊仁表示，單計1月上半月就有近7000個利事封出售欄目出現在Carousell上，為去年同期的兩倍，而最受歡迎的銀行利事封搜索依次為瑞銀、滙豐和星展。
公司每年花費在利事封上的價格不可小覷。據估計，香港企業每年在利事封印刷上的支出高達3億元。以今年虎年為例，12年才出現一次的生肖對收藏家而言亦更具吸引力。
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