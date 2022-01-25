  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 22:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【利市封有價】利市封都值10蚊？銀行利市封價格大比拼

21:40 2022/01/25

分享：

【利市封有價】利市封都值10蚊？銀行利市封價格大比拼

農曆新年虎年將至，各銀行都推出應節的利市封，務求虎虎生威，免費贈送予客戶，但原來利市封在二手市場都有價。彭博社綜合拍賣平台Facebook Marketplace和Carousell價格顯示，瑞銀（UBS）設計的利市封索價最高，若想買的話，每個瑞銀利是封售價超過10元，較價格第二高的瑞信（Credit Suisse）利市封高出6成，更幾乎是滙豐 （00005） 利事封價格的1.5倍。

銀行 平均每個利事封價格（港元）
瑞銀（UBS） 10.1
瑞信（Credit Suisse） 6.2
摩根士丹利（Morgan Stanley） 5.9
高盛（Goldman Sachs） 5.6
德意志銀行（Deutsche Bank） 4.4
滙豐（HSBC） 4
法巴（BNP Paribas） 2.53
星展銀行（DBS） 1.9

＊資料來源：Carousell， Facebook Marketplace

雖然銀行都會免費派利事封，再加上近年電子支付盛行，不少銀行推出「e利是」，但也無阻其利事封在拍賣市場上的需求。Carousell香港董事總經理黃俊仁表示，單計1月上半月就有近7000個利事封出售欄目出現在Carousell上，為去年同期的兩倍，而最受歡迎的銀行利事封搜索依次為瑞銀、滙豐和星展。

公司每年花費在利事封上的價格不可小覷。據估計，香港企業每年在利事封印刷上的支出高達3億元。以今年虎年為例，12年才出現一次的生肖對收藏家而言亦更具吸引力。

Carousell利事封拍賣、瑞銀利是封圖片

    點擊圖片放大
    +4
    +3

相關文章：【農曆新年】騰訊比亞迪過年前通報反舞弊成績　騰訊去年炒70人、比亞迪向公安移交22員工

【e利是】金管局推虎年Sticker賀歲　社交平台FB、Instagram推有獎遊戲

港股 銀行 Carousell 法國巴黎銀行 星展銀行 瑞銀 拍賣 農曆新年 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【大行報告】高盛：美股短綫未有明顯催化劑　籲吸納優質但估值溫和股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　犯太歲4肖者要小心甚麼？（虎、蛇、猴、豬篇）
【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　犯太歲4肖者要小心甚麼？（虎、蛇、猴、豬篇）
【港元定存】1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬元
【港元定存】1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬元
【港元定存】港元定存最高息5.8厘 超高息選擇多
【港元定存】港元定存最高息5.8厘 超高息選擇多
【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　屬雞運勢強　龍鼠無吉星
【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　屬雞運勢強　龍鼠無吉星
【bitcoin】比特幣高位回吐近半　炒賣比特幣的薩爾瓦多總統要被迫去麥當勞打工？
【bitcoin】比特幣高位回吐近半　炒賣比特幣的薩爾瓦多總統要被迫去麥當勞打工？
【人幣定存】1年人幣定存最高息2.8厘 港銀爆減息潮
【人幣定存】1年人幣定存最高息2.8厘 港銀爆減息潮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款