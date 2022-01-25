▲ 【利市封有價】利市封都值10蚊？銀行利市封價格大比拼

農曆新年虎年將至，各銀行都推出應節的利市封，務求虎虎生威，免費贈送予客戶，但原來利市封在二手市場都有價。彭博社綜合拍賣平台Facebook Marketplace和Carousell價格顯示，瑞銀（UBS）設計的利市封索價最高，若想買的話，每個瑞銀利是封售價超過10元，較價格第二高的瑞信（Credit Suisse）利市封高出6成，更幾乎是滙豐 （00005） 利事封價格的1.5倍。

銀行 平均每個利事封價格（港元） 瑞銀（UBS） 10.1 瑞信（Credit Suisse） 6.2 摩根士丹利（Morgan Stanley） 5.9 高盛（Goldman Sachs） 5.6 德意志銀行（Deutsche Bank） 4.4 滙豐（HSBC） 4 法巴（BNP Paribas） 2.53 星展銀行（DBS） 1.9

＊資料來源：Carousell， Facebook Marketplace

雖然銀行都會免費派利事封，再加上近年電子支付盛行，不少銀行推出「e利是」，但也無阻其利事封在拍賣市場上的需求。Carousell香港董事總經理黃俊仁表示，單計1月上半月就有近7000個利事封出售欄目出現在Carousell上，為去年同期的兩倍，而最受歡迎的銀行利事封搜索依次為瑞銀、滙豐和星展。

公司每年花費在利事封上的價格不可小覷。據估計，香港企業每年在利事封印刷上的支出高達3億元。以今年虎年為例，12年才出現一次的生肖對收藏家而言亦更具吸引力。

Carousell利事封拍賣、瑞銀利是封圖片

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