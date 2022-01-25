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【虛擬銀行】富融銀行開戶送福袋　含金鳳米、即食鮑魚、XO醬

Hot Talk 20:45 2022/01/25

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【虛擬銀行】富融銀行開戶送福袋　含金鳳米、即食鮑魚、XO醬

富融銀行（Fusion Bank）即日起至2月3日，推出全新開戶優惠，凡使用邀請碼「HK888」成功開立戶口，即可憑開戶 SMS及香港街市或民坊街市會員卡，到指定街市領取價值228元的福袋一份。

福袋禮品包括：維他檸檬茶6包裝、壽桃牌新竹米粉1包、金鳳泰國茉莉香米1公斤1包、安記新春限定版發財贏鮑魚即食紅燒QQ鮑4隻裝或安記金牌溏心鮑魚3-4隻裝180克1罐、安記元貝XO醬80克1罐、安記鴛鴦腸皇65克1件。

富融銀行今次推廣再夥建華集團旗下「香港街市」及基滙資本管理的「民坊商場及街市」合作，早前已合作推出「行街消費贏十萬」活動，富融銀行客戶在指定街市或商場消費，每周都可參與10萬元現金大抽獎。活動將於5月1日結束。

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