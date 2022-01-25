【100毛】東方昇等4名黑紙員工獲毛記葵涌轉讓股份　合共涉資約300萬元

▲ 東方昇等4名黑紙員工獲毛記葵涌轉讓股份，合共涉資約300萬元。

「100毛」母企毛記葵涌 （01716） 公佈，控股股東Blackpaper BVI向4名選定僱員轉讓合共675萬股，相當於已發行股本2.5%，合共涉資約300萬元。

4名獲選定轉讓股份的僱員，分別是黑紙有限公司總經理梁海蕊、創意總監徐璋霖、美術及設計部總監元金盛及節目經理王嘉偉（藝名「東方昇」）。每人可獲得168.75萬股毛記葵涌，相當於已發行股本0.625%。按毛記葵涌周二收市價0.445元計算，上述4人每人獲轉讓股份市值約75萬元，市值合共約300萬元。毛記葵涌指，是次股份轉讓並無導致該公司控股股東及實際控制人出現任何變動。毛記葵涌由Blackpaper BVI擁有65%權益，而Blackpaper BVI分別由毛記葵涌創辧人姚家豪（藝名「阿Bu」）及陸家俊（藝名「陳強」）各擁有50%權益。

林日曦要求向若干僱員轉讓毛記股份

去年8月，毛記葵涌創辧人之一徐家豪（藝名「林日曦」）辭任執行董事，並同意以800萬元向另外兩名創辨人及出售持股。根據林日曦的售股協議，阿Bu及陳強向他承諾，於該次交易完成日期後6個月內，二人各自經Blackpaper BVI向林日曦指定的毛記葵涌若干長期服務僱員，轉讓Blackpaper BVI持有的毛記葵涌675萬股普通股。不過，毛記葵涌當時並未公佈選定獲轉讓股份僱員之名單，僅指有關選定僱員之身份及背景之進一步公告，將於有關資料落實後作出。

另外，獲轉讓股份的各選定僱員，除非取得阿Bu、陳強及Blackpaper BVI的事先書面同意，否則5年內不得出售全部或任何獎勵股份，而且應就集團各成員公司的所有事宜，與阿Bu、陳強及Blackpaper BVI一致行動。

相關文章﹕

【異動股】100毛旗下藝人東方昇擬被告 毛記葵涌先急升後倒跌17%

【業績｜媒體股】毛記葵涌中期純利大減逾8成 遜於盈警預告、股價未有升跌

【毛記盈警】毛記葵涌即將公布林日曦辭任後首份業績 預告9月底止半年純利跌7成