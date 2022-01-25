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【美股焦點】輝瑞及BioNTech據報啟動Omicron疫苗臨床研究

股市 20:27 2022/01/25

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【美股焦點】輝瑞及BioNTech據報啟動Omicron疫苗臨床研究

輝瑞（Pfizer）（美：PFE）及BioNTech（美：BNTX）據報正在啟動一項臨床研究，以評估針對變體新冠病毒Omicron疫苗的安全性和有效性，臨床研究將評估多達1,420 名參與者，輝瑞首席執行官 Albert Bourla 曾表示，該公司將在 3 月前準備好針對Omicron疫苗。

輝瑞：針對變種病毒Omicron疫苗將於3月準備就緒　現時已開始生產，看【下一頁】​​

BioNTech 首席執行官 Ugur Sahin 表示，越來越多的數據表明，與之前的病毒株相比，當前疫苗對避免感染Omicron及輕度至中度症狀的效應正在迅速減弱，Sahin指出，其目標是開發一種疫苗，可以針對Omicron 提供持久的保護。

根據英國衛生安全局今月初發布數據，人們接受第三次注射後2至4週起，加強劑在預防Omicron 症狀感染方面的有效性也高達 75%。然而，研究發現，加強劑在大約 10 週後會顯著減弱，提供45%至50%的保護性。

輝瑞公司疫苗開發負責人Kathrin Jansen稱，目前的研究和實際數據表明，加強劑繼續提供高水平預防嚴重疾病和住院的能力，但需要做好準備，以防保護性隨著時間的推移而減弱，並冀幫助解決Omicron 和未來或出現的新變種。

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記者：李哲毅

美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE） BioNTech（美：BNTX）

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