  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新春辨年貨】四大超市半年內最多加價4% 必學用消委會APP「網上價格一覽通」 一鍵即查貨比六家

理財智慧 19:15 2022/01/25

分享：

新年又要到超市辦年貨，消委會最近發表報告，調查2021年6月至11月超市網上平均價格及優惠數量，超市逐步將價格提升，四大超市半年內最多加價4%，但有發現不同超市的售價可以相差很多。其實，消委會早前推出了「網上價格一覽通」，只需使用手機應用程式，一鍵即查最多六家超市的售價簡單格價。

消委會推出「網上價格一覽通」，用戶可利用手機一撳即查不同產品的售價，包括糖果、餅乾，甚至零食及生活用品等，而且於百佳、Market Place（惠康）、屈臣氏、萬寧、AEON及大昌食品，合共6家香港超市／連鎖店格價，即時所有價格一目了然。而且最近更加入不少實用新功能，如「儲存我的最愛」以及「設定目標價格email通知」功能，超級方便。無論現在新年需添購賀年禮物、或時常購買日常用品、食物等，手機一撳即格價。

同場加映: 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

如果一些常購的貨品，如柴米油鹽、生活用品等，可以在搜尋之後剔選後，點按「加到我的最愛」。亦可以點按貨品內後，再點按「加到我的最愛」。只要每次再進入「網上格價一覽通」，點按右上方「心型」的按鈕後，便可以看到早已儲藏的「我的最愛」，看到儲藏貨品的最新價格。

另外，程式中亦設達目標價後通知功能。用戶可在貨品內點按「設定目標價格」，再設定接收通知的電郵地址。當貨品跌至用戶的目標價時，就會直接電郵通知大家，以後便不用擔心錯過減價的時機。

除了可以即時查閱現時的價格外，更可以點按貨品頁面內最下方，可以看到過去7日或30日的價格變化，包括最高及最低價格，用戶便可了解此時是否購買的最佳時間。

同場加映: 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

    點擊圖片放大
    +5
    +4

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
屈臣氏 萬寧 惠康 百佳 超市 產品 經濟 消委會 食品 香港

上一篇文章

【NFT熱潮】NFT將成新型態詐騙工具 一文披露三大常見詐騙手法

下一篇文章

【恒大危機】 恒大證實已和境外債權人積極對話 需時評估潛在方案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮
【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮
【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠
【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠
【有相睇】持貨42年勁賺31倍　保留原裝格局　有絕版新鴻基標誌窗花
【有相睇】持貨42年勁賺31倍　保留原裝格局　有絕版新鴻基標誌窗花
【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢
【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢
【銀色債券】2024年到期銀債首次付息 派保底息3.5厘
【銀色債券】2024年到期銀債首次付息 派保底息3.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款