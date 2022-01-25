【新春辨年貨】四大超市半年內最多加價4% 必學用消委會APP「網上價格一覽通」 一鍵即查貨比六家

新年又要到超市辦年貨，消委會最近發表報告，調查2021年6月至11月超市網上平均價格及優惠數量，超市逐步將價格提升，四大超市半年內最多加價4%，但有發現不同超市的售價可以相差很多。其實，消委會早前推出了「網上價格一覽通」，只需使用手機應用程式，一鍵即查最多六家超市的售價簡單格價。

消委會推出「網上價格一覽通」，用戶可利用手機一撳即查不同產品的售價，包括糖果、餅乾，甚至零食及生活用品等，而且於百佳、Market Place（惠康）、屈臣氏、萬寧、AEON及大昌食品，合共6家香港超市／連鎖店格價，即時所有價格一目了然。而且最近更加入不少實用新功能，如「儲存我的最愛」以及「設定目標價格email通知」功能，超級方便。無論現在新年需添購賀年禮物、或時常購買日常用品、食物等，手機一撳即格價。

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如果一些常購的貨品，如柴米油鹽、生活用品等，可以在搜尋之後剔選後，點按「加到我的最愛」。亦可以點按貨品內後，再點按「加到我的最愛」。只要每次再進入「網上格價一覽通」，點按右上方「心型」的按鈕後，便可以看到早已儲藏的「我的最愛」，看到儲藏貨品的最新價格。

另外，程式中亦設達目標價後通知功能。用戶可在貨品內點按「設定目標價格」，再設定接收通知的電郵地址。當貨品跌至用戶的目標價時，就會直接電郵通知大家，以後便不用擔心錯過減價的時機。

除了可以即時查閱現時的價格外，更可以點按貨品頁面內最下方，可以看到過去7日或30日的價格變化，包括最高及最低價格，用戶便可了解此時是否購買的最佳時間。

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責任編輯：龍紀瑩