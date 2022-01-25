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【e利是】金管局推虎年Sticker賀歲　社交平台FB、Instagram推有獎遊戲

Hot Talk 19:44 2022/01/25

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【e利是】金管局推虎年Sticker賀歲　社交平台FB、Instagram推有獎遊戲

農曆新年將至，疫情下手機拜年估計會更加普遍，金管局就推出「2022新年大虎大貴」賀歲手機貼圖（Stickers），方便大家向親朋戚友送上節日祝福。金管局又將會在社交平台推出有獎遊戲，得獎者可以獲得金管局收銀車模型車一架！

金管局推出一共12款的動態賀歲貼圖，包括「得意老虎仔」配上「日日梳虎」、「大虎大貴」等食字形式的賀年語句。

除賀年貼圖，金管局都緊貼潮流，個別貼圖加入近月熱爆的「倒轉地球」元素，原本是推廣「轉數快」（FPS）的即時過數功能；亦有附上「走先啦！係咁先啦！」的貼圖，拜年後都繼續可以使用。

金管局表示，今次推出貼圖旨在鼓勵市民利用電子支付方式派利是之餘，亦都方便大家透過手機向親朋戚友送上節日祝福。

為鼓勵市民使用賀歲貼圖，金管局將於周三（26日）在官方Facebook及Instagram平台，推出「最喜愛世一Sticker有獎遊戲」，得獎者更可以獲得金管局收銀車合金模型車一架，有興趣人士記得密切留意！

金管局賀歲手機貼圖：【下載連結】

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