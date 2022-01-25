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【2022年部署】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽

股樓投資 20:05 2022/01/25

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投資服務機構晨星(Morningstar)發表《2022年第一季亞洲股票市場展望報告》，預期今年中國網際網路產業的監管環境將趨於穩定。中國政府目前允許民營企業處理其資料的情況，顯示出政府與企業之間的信任度有所提升。根據與業內知情人士及公司管理層的討論，晨星認為目前暫停新遊戲許可證的發放是為了落實對未成年族群的保護措施。晨星同時看好個別港股今年表現。

晨星最新看好港股一覽：

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內房股近期因發展商債務違約事件而大幅波動，晨星高級股票分析員陳貞瑋表示，中國房地產政策的收緊高峰期已過，而近期政府對內地房地產行業的寬鬆政策顯示出，政府願意干預並避免該板塊的廣泛違約，如引導國企開發商購買陷入困境的開發商資產等，但認為市場復甦需時，今年實體市場將持續走軟。

【恒大危機】 恒大證實已和境外債權人積極對話 需時評估潛在方案  詳情請看【下一頁

本港房地產方面，晨星高級股票分析員胡啟泰指出，去年下半年該板塊的股價走軟，提供了具吸引力的買入點，去年施政報告增加中長期房屋供應，預計短期內不會影響住宅物業價格，而且在利率風險方面，經濟復甦支撐了租金和每單位可分配收入的增長，抵銷了高利率的影響，亦認為當中關鍵催化劑為開放國際邊界，將有利零售商鋪及寫字樓租金上升。

港鐵向城巴新巴母企 收購八達通股權 交易後權益增至64%  詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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