【理財智慧】香港第一隻ESG概念MPF基金 一文看清回報有幾多

以往營運企業的最大責任，就是為股東賺取最大盈利，但隨著社會對社會企業責任(Corporate Social Responsibility)的關注度提高，要求公司除了顧及自己的利潤外，也要考慮不同持份者的需要，特別是2008年金融海嘯之後，大眾對於金融公司為了牟利而妄顧客戶利益的行為感到不齒，逐出現了佔領華爾街的運動。同時，不少市場研究公司發現企業的形象也對公司盈利能力有正面的影響，促使愈來愈多公司注重ESG（環境、社會及管冶）投資，也成為一個投資市場的新趨勢。

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ESG

每當提起ESG，讀者可能都立即想到與環保節能、新能源有關的行業。ESG反而是一個更闊的概念，而不只是著眼於行業的性質，也包括公司在環境管理、社會責任或可持續發展上的表現，例如一些公司未必是從事環保的行業，但是對於社會的投資增加，也可以被介定為履行了社會企業責任。聯合國在2017年發佈了「責任投資原則」(Principles for Responsible Investment)，訂立了ESG的指引和流程等、現時在香港上市的公司也需要每年制定ESG 報告。

ESG投資

隨著市場對於ESG、綠色金融的需求增加，不少的基金公司也推出有關概念的基金供投資者選購，投資者除了可以享受投資帶來的收益外，也可以為社會出一分力。香港證監會網站也列出一系列受政府認可的「綠色基金和環境、社會及管治基金列表」，現時有超過五十隻ESG基金是受到證監會認同的ESG基金，有興趣的投資於ESG基金的讀者可以去到證監會的網頁參考。

如何介定ESG的高與低

與評級機構類似，市面上已經有專門評定ESG水平的評級公司，由於不同的行業都有個別的評級標準，因此第三方機構有一套專門為各行各業而設的標準去評核公司在業內的ESG水平。但有別於評級機構，現時仍未有一間ESG評級機構作為行業的翹楚作為指標性的作用。正如香港證監會在製作列表的時候也「帶頭盔」，提及到缺乏標準分類方法、對第三方來源的倚賴，因此也不可以保證其ESG的特性。有部分的基金公司會以自己的方式或邀請第三方機構去評核企業和國家的ESG表現。

友邦綠色退休基金

友邦強積金計劃旗下的綠色退休基金(AIA Green Fund)早於2006年已經推出，是全港首隻與社會企業責任有關的強積金基金，以公司的環境評級、財務表現預測，選擇符合ESG的企業為投資者提供長期資本增值。在選股上都是不是一些「綠色」、減排節能的行業，反而是選取一些ESG表現評級較好的企業，例如蘋果、微軟、ALPHABET、愛德華生命科學等。

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責任編輯：陳佳恩