【NFT熱潮】NFT將成新型態詐騙工具 一文披露三大常見詐騙手法

根據網路安全機構統計，自 2021 年 7 月以來在全球總計已偵測逾65萬筆與NFT投資詐騙相關的惡意連結，可見NFT投資詐騙已成為詐騙集團行騙的新型態犯罪工具之一。而隨著年尾的年終獎金發放，很多人亦會把握時機加碼投資，詐騙集團正正看準市民的心理，利用近期討論熱度極高的非同質化代（NFT）佈下陷阱。

近期引起各界高度關注的NFT其實是一種具有數位簽章的藝術品，同時可以被視作為一種數位資產以及加密貨幣，由於其獨一無二且無法替代、加上複製的特性，因此吸引大眾爭相投資。詐騙集團亦趁機設計各種以假亂真的NFT投資詐騙陷阱，本文將整理三種常見NFT投資詐騙手法，幫助大家避開陷阱。

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1.建立假冒的NFT網站與投資項目

詐騙集團會利用市民對NFT投資平台的不熟悉，打造出幾可亂真的投資網站。吸引市民在假冒的NFT網站進行金錢交易，或被要求輸入以太坊錢包助記詞（Seed Phrase），讓詐騙集團輕鬆竊取所有的加密貨幣。除此之外，建立假冒的NFT項目，亦能透過行銷推廣的方式吸引投資客大量下單購買，在交易達到顛峰後，再乘機放棄投資項目捲款潛逃。

2.偽裝交易平台的官方人員進行釣魚詐騙

詐騙集團會假借NFT交易平台官方的名義，引誘民眾點擊郵件內的釣魚網站或提交助記詞，當中的手法包括：聲稱有人對NFT出價購買，要求市民點擊連結以進行確認，又或是偽裝官方人員發送NFT項目相關的假安全警報，或假冒投資平台的客服或技術人員，要求市民分享螢幕畫面以竊取助記詞，並要輸入詳細的個人資訊，進一步竊取投資人的錢財。

3.利用社交媒體發送贈品以竊取登入憑證或個資

詐騙集團會假冒NFT交易平台員工，透過社交媒體聯繫市民，以贈送贈品等名義來誘導使用者註冊並轉發贈品資訊，聲稱會有機會獲得免費的NFT。然而，當民眾連結個人的加密貨幣錢包後，所有登入憑證以及個人資料就會遭到竊取。

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記者：鄭日棱