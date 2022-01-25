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【交易告吹】NVIDIA傳放棄收購ARM 軟銀改以IPO作替代方案

環球政經 20:10 2022/01/25

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據《彭博新聞社》的報道，美國晶片大廠輝達（NVIDIA，美：NVDA），準備放棄收購英國晶片設計公司ARM的計劃，報道引述知情人士透露，NVIDIA已通知合作夥伴，不期望能夠完成這次交易。ARM的母公司軟銀（SoftBank），傳聞正在加緊籌備ARM公司的首次公開招股（IPO）計劃，作為輝達放棄收購ARM的替代方案。

【青姐話】未到年廿八    提早洗邋遢

2020年9月NVIDIA宣布斥資400億美元收購ARM公司，但各地反壟斷監管機構阻礙重重，各方恐怕收購案會推升晶片價格、限制消費者選擇以致扼殺創新。英國競爭和市場管理局，去年8月對收購案表示「存在競爭方面的嚴重擔憂」。歐盟執委會去年10月表示要對收購案深入調查，美國聯邦貿易委員會去年底亦以反壟斷為由反對收購。

【兼職工略】民政署請非公務員合約行動助理    需在受限區域、流動採樣站或社區檢測中心當值 時薪120元【下一頁

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此外，中國晶片集成系統（SoC）有95%（超過200家）是基於ARM架構，按照國際慣例中國亦有權審批收購案，而從國家戰略層面上看，中國有很大機會反對ARM公司落入美國的NVIDIA手中。

【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

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責任編輯：嚴浩文

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壟斷 Softbank 收購 IPO NVIDIA

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