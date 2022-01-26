【Omicron變種病毒】台灣首創新冠病毒快速檢測芯片　最快3分鐘內知結果

新冠肺炎繼續肆虐全球，台灣日前開發出全球首創「新冠病毒快速檢測芯片」，最快3分鐘內可檢測病毒量極低的新冠肺炎患者，亦可以測出變種病毒Omicron。

據台媒《中央社》報道，該芯片由台灣矽基分子、中研院、國研院儀科中心跟高雄榮民總醫院，共同開發，在高雄榮民總醫院完成了142項臨床驗證，於去年底獲得台灣衛福部食藥署緊急使用授權（TFDA/EUA），預計今年2月上市。

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現時檢測新冠肺炎的方法有三種，分別是快速抗原檢測、快速抗體測試及RT-PCR核酸測試。雖然快速抗原檢測和快速抗體測試能在15分鐘內得悉結果，但快速抗原檢測容易產生偽陽、偽陰性，而快速抗體測試要在感染後期才能驗出結果。至於RT-PCR核酸測試的準確率較高，可是需要90分鐘以上才知結果。

芯片上有生物探針，若感應到病毒核酸，芯片表面的電荷會有改變、電流上升，最快3分鐘可以檢測出患者。矽基分子執行長褚家容表示芯片有上萬個檢測點，可大幅縮短現行核酸檢測時間，透過鼻咽檢體來做檢測，準確率達9成5以上。與其他快速測試及核酸測試相比，這個芯片檢測可選擇3分鐘快速檢測模式或是20分鐘完整模式，所需時間較短。

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至於價錢方面，目前產品定價為每人約新台幣3,000元（約840元港元），開發團隊表示希望提供5到6折的價格給醫院，令更多人受惠，亦準備申請美國、日本的緊急使用授權（EUA）。

責任編輯：吳嘉雯

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