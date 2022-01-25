九宮飛星圖測香港虎年運勢 立秋之後會好轉 股市 19:12 2022/01/25 分享： 送牛迎虎，壬寅虎年香港的運勢會如何？玄學家林健華話立秋之後會回穩，聽聽師傅怎麼說。【速睇點選】 *重溫足本版*【ET財智Talk】虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢 欄名 : ET財智Talk 最新專欄文章 更多 【ET財智Talk】玄學分析內地股市運勢較好 教育股有望反彈？（立即收看） 今日 【ET財智Talk】玄學分析內地股市運勢較好 教育股有望反彈？（立即收看） 【ET財智Talk】虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看） 2022/01/24 【ET財智Talk】虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看） 【ET財智Talk】股市回報有望跑贏樓市？ 湯文亮看好恒指今年有望升至28000點（立即收看） 2022/01/21 【ET財智Talk】股市回報有望跑贏樓市？ 湯文亮看好恒指今年有望升至28000點（立即收看） 【ET財智Talk】甲級寫字樓空置率高 舖位前景可看好？（立即收看） 2022/01/20 【ET財智Talk】甲級寫字樓空置率高 舖位前景可看好？（立即收看） 【ET財智Talk】移民潮+出生率下跌 長遠影響樓市需求？（立即收看） 2022/01/19 【ET財智Talk】移民潮+出生率下跌 長遠影響樓市需求？（立即收看） 港股 牛 香港