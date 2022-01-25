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九宮飛星圖測香港虎年運勢 立秋之後會好轉

股市 19:12 2022/01/25

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送牛迎虎，壬寅虎年香港的運勢會如何？玄學家林健華話立秋之後會回穩，聽聽師傅怎麼說。【速睇點選】 

*重溫足本版*【ET財智Talk】虎年港股玄學預測　玄學家林建華批算各板塊走勢 

 

欄名 : ET財智Talk

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