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英首相約翰遜指俄將發動閃電戰 突襲烏克蘭首都

環球政治 19:07 2022/01/25

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英國首相約翰遜周一（24日）引述情報，聲稱俄羅斯可能會向烏克蘭發動閃電戰，料俄軍有可能突襲烏克蘭首都基輔。約翰遜警告普京倘下令入侵烏克蘭，將會帶來痛苦、暴力且血腥的狀況，更恐令烏克蘭淪為車臣翻版。

烏克蘭專家警告倘俄全面入侵 歐洲能源安全受重挫 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周一接受英國獨立電視台（ITV）訪問。他認為俄烏並非必然爆發戰爭，但指英方正向烏克蘭提供武器加強防禦，意在抗衡俄羅斯派數萬士兵壓境。他又強調英國支持烏克蘭人民。

約翰遜引述情報指，俄羅斯將向烏克蘭發動一場閃電戰：

情報清楚顯示烏克蘭邊境集結了60個俄羅斯戰鬥群，大家都看到可能有一場摧毀基輔的閃電戰計劃。

（The intelligence is very clear that there are 60 Russian battle groups on the borders of Ukraine, the plan for a lightning war that could take out Kyiv is one that everybody can see.）

約翰遜表明俄方開戰將成為災難性的一步（disastrous step），警告俄羅斯入侵烏克蘭將會使後者變成車臣翻版，是一件痛苦、暴力及血腥的事（painful, violent and bloody business）。

特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）同日召開視像會議，與歐洲多國領袖商討烏克蘭危機，約翰遜也有出席會議。

英國首相府發言人表示，與會領袖強調與俄羅斯進行外交磋商仍是首要任務，並對俄羅斯與北約進行的會談表示歡迎。

發言人又指，多國領袖同意如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，他們會迅速採取行動，包括前所未有的一攬子制裁措施。

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責任編輯：鄭錦玲

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