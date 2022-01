英首相約翰遜指俄將發動閃電戰 突襲烏克蘭首都

英國首相約翰遜周一(24日)引述情報,聲稱俄羅斯可能會向烏克蘭發動閃電戰,料俄軍有可能突襲烏克蘭首都基輔。約翰遜警告普京倘下令入侵烏克蘭,將會帶來痛苦、暴力且血腥的狀況,更恐令烏克蘭淪為車臣翻版。

約翰遜(Boris Johnson)周一接受英國獨立電視台(ITV)訪問。他認為俄烏並非必然爆發戰爭,但指英方正向烏克蘭提供武器加強防禦,意在抗衡俄羅斯派數萬士兵壓境。他又強調英國支持烏克蘭人民。

約翰遜引述情報指,俄羅斯將向烏克蘭發動一場閃電戰:

情報清楚顯示烏克蘭邊境集結了60個俄羅斯戰鬥群,大家都看到可能有一場摧毀基輔的閃電戰計劃。

(The intelligence is very clear that there are 60 Russian battle groups on the borders of Ukraine, the plan for a lightning war that could take out Kyiv is one that everybody can see.)