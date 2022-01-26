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【英國王室】哈里梅根收1.89億僅一集 Spotify忍唔住請人監督

環球社會熱點 08:05 2022/01/26

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英國哈里王子與夫人梅根脫離王室後，已在美國展開新生活，其中包括與串流平台Spotify合作，推出Podcast節目。但兩人簽約至今只推出一集，有傳Spotify難忍節目進度太慢，決定重新接手製作。

【英國王室】查理斯搵哈里 竟因怕阿仔出書唱衰卡米拉 【下一頁】

哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markel）早前於2020年宣布與Spotify合作，以1,800萬英鎊（約1.89億港元）酬勞，推出新Podcast節目《Archewelle Audio》。

然而，截至目前為止，節目只有一集於2020年12月29日上架，名為「假期特輯」（Holiday Special）的33分鐘內容，當中請來英國著名男歌手Elton John及主持人James Corden做嘉賓，大仔阿奇（Archie）亦罕有獻聲。

有指因節目至今僅得一集，Spotify已派人全面掌控節目製作工作。Spotify曾表示，希望在2021年完成《Archewelle Audio》首季的錄音，但自此節目亦再無傳來任何消息。

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【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒 【下一頁】

哈里與梅根旗下慈善組織Archewell 去年7月時曾宣布，聘請有充分Podcast經驗的製作人Rebecca Sananes，希望在2021年分享更多節目內容，但同樣毫無消息。

據悉Spotify已透過旗下的Gimlet Media為節目請人，當中包括製作人。根據招聘廣告內容，製作人職位合約為半年，主要在加州工作，需對社會行動主義及流行文化有興趣。

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責任編輯：吳漢培

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