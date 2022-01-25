【新春優惠】工銀亞洲推新客開戶與基金優惠　送免找數簽賬額及現金獎賞

▲ 工銀亞洲推新春優惠，新客開「理財金賬戶」、認購或轉倉基金，均有著數。

工銀亞洲推出慶新春推廣優惠， 即日起至2022年3月31日，全新客戶開立「理財金賬戶」，且符合「基本獎賞」及「額外獎賞」要求，可享高達2萬元信用卡免找數簽賬額。

「基本獎賞」的免找數簽賬額為800至15000元。要達到「基本獎賞」要求，客戶須於開戶後首3個月內，維持指定每日平均理財總值，並開立借記卡及綜合投資賬戶或股票賬戶。

至於「額外獎賞」的免找數簽賬額則介乎500至5000元。「額外獎賞」要求客戶符合「基本獎賞」要求之餘，開戶後第4至6個月內須維持指定每日平均理財總值，並成功申請ICBC「理財金賬戶」萬事達卡。

另外，工銀亞洲亦推出「理財金賬戶」萬事達卡白金卡優惠。即日起至6月30日，全新客戶成功申請並獲批ICBC「理財金賬戶」萬事達卡白金卡，可享300元信用卡免找數簽賬額迎新優惠，憑卡於本地及海外簽賬，更可額外再享無上限1.5%現金回贈。

工銀亞洲又同時提供基金認購費回贈優惠及基金轉倉優惠。即日起至3月31日，全新基金客戶累積認購金額達50萬元或以上，可享最少500元額外認購費回贈。期內全新基金客戶將基金從其他銀行或金融機構轉入至工銀亞洲投資賬戶，每累積達10萬元亦可享500元現金獎賞，每位客戶最高可享5000元轉倉現金獎賞。

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