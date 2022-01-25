【恒大危機】 恒大證實已和境外債權人積極對話 需時評估潛在方案

處於財務困境的中國恒大(03333)宣布，公司及顧問團隊已與境外債權人展開積極對話。在與債權人溝通時已明確表明， 公司和公司風險化解委員會一直都在不懈努力地評估本集團的情況、穩定生產運營， 以期制定一個對各方持分者都有利的重組計畫。 鑑於集團規模之大、利益相關者之眾多，以及情況之複雜，本集團仍需更多時間來充分考慮、全面評估和衡量多項的潛在方案，才能負責任地進一步與境外債權人進行實質性溝通。恒大周二收報1.74元，急挫6.4%。

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另外，瑞銀財富管理投資總監辦公室發表最新報告指，中國住建部等多個部門正在起草適用全國的規定，使房地產開發商更容易獲得監管帳戶中的商品房預售資金，幫助他們應付到期債務及支付供應商貨款，緩解行業目前嚴峻的資金流壓力，消息提振投資者情緒。

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報告指，預售資金留存比例過往主要由地方政府監管，但為免房地產業爆發大規模危機，中央政府或最快本月底前出台新規。自恒大出現債務問題後，多地收緊預售資金監管，以確保樓盤竣工、項目交付及理財產品兌付。在向多家房企及銀行查詢後，相信中央層面正考慮相關鬆綁指引，但由於現時交付樓房仍是首要事項，因此寬鬆的幅度應不會太大。不過，部分房企或受益於這項指引，從而獲得更多與地方政府的協商空間。

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