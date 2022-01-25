【政府工略】政府各局及部門招聘二級私人秘書　頂薪逾3萬元　中學畢業可申請

政府近日招聘二級私人秘書 ，涉及政府各局及部門 ，主要負責秘書服務，包括文字處理，管理日常會議和工作日程等等。職位屬公務員體系，但最低只要求中學畢業，月薪由總薪級表第4點，即每月16,565元起，頂薪至總薪級表第15點，即每月港幣31,750元。 有意者可瀏覽以下圖片了解入職條件及詳細工作內容，申請將於2月8日截止，可經互聯網或以郵寄遞交申請。

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映： 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

職責：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

申請手續：

申請人必須在截止申請日期或之前，透過下列其中一種方式遞交申請書：

(a) 網上透過公務員事務局網站；或

(b) 郵寄到聯絡地址(信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期)。

為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請表格[G.F. 340 (Rev. 3/2013)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可在公務員事務局網站下載。請在信封面註明「申請二級私人秘書職位」。申請書如資料不全、逾期、並非採用指定表格或以傳真或電郵方式遞交，概不受理。



持有本港以外院校／非香港考試及評核局所頒授學歷的人士遞交申請時，須夾附有關當局所簽發的文憑／證書、修業成績表及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校授課／遙距授課等)的證明文件副本。

在網上遞交申請的人士須在2022年2月15日或之前，把有關證明文件的副本郵寄至聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本每頁上註明網上申請編號。如申請人未能提供證明文件，其申請概不受理。請勿在現階段附上任何文憑／證書或其他學歷證明文件的正本。



至於本地學歷，申請人在現階段毋須遞交證明文件副本。

同場加映： 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

聯絡地址：香港上環林士街多層停車場大廈閣樓公務員事務局一般職系處

查詢電話：3427 3940

截止申請日期(日/月/年)：08/02/2022 23:59:00

部門網址：https://www.csb.gov.hk

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機