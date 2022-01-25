【大義滅親?】迪士尼創辦人孫女批園方刻薄　親製記錄片揭員工待遇

迪士尼繼承人之一艾碧姬（Abigail Disney）雖然是迪士尼家族成員，不過作為一名社運人士、慈善家，她一向對自家遊樂園不假辭色。她與其他人共同製作的記錄片《美國夢和其他童話》（The American Dream and Other Fairy Tales），近日將在辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）公映，內容講述園方員工的工作待遇情況。

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《CNN》報道，艾碧姬是迪士尼共同創辦人羅伊（Roy Disney）的孫女，該記錄片抨擊迪士尼對待其主題公園員工（即表演的演員）的待遇刻薄。在電影節的預告中可見，艾碧姬稱，當知道迪士尼樂園員工須高層的薪酬差距，以及員工薪酬太以至無法負擔日常生活開支，都令她受到啟發創作這齣電影。

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艾碧姬以前就曾批評迪士尼的工作環境和低工資，更指出公司董事會向前行政總裁羅拔·艾格（Bob Iger）支付巨額薪酬是「瘋了」。

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紀錄片指出，艾碧姬的祖父羅伊於1967年擔任行政總裁時，其薪酬為最低工資的大約75倍，當時迪士尼員工的收入可養家活口，買車買樓。2018年時任迪士尼行政總裁艾格的收入，卻是員工中位數工資的1400多倍。

艾碧姬在電影預告片中表示，希望這部電影能帶來正面改變。

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