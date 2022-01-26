【快手1024】快手升7%　上周五遭大股東DCM減持413萬股

▲ 快手上周五遭大股東DCM減持413萬股 料上市至今累套14億元

聯交所披露，快手 （01024） 遭大股東、科技風險投資公司DCM減持412.57萬股，每股平均價88.1929元，料套現3.64億元，持股量降至2.77億股，持股佔比由8.08%降至7.96%。快手高開0.6%，開報83.45元，早段升幅擴大至7%，高見88.9元，成交7.1億元。

DCM早在快手上市前已經參與其融資，快手上市時，DCM持股量曾高達2.93億股或8.76%，由於今次減持才觸發跨越1%須披露門檻，以DCM最新持股量推算，DCM 在快手上市至今已累計減持1581.44萬股，即使以最新沽貨價每股88.1929元計，估計套現超過13.95億元。

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記者：李哲毅