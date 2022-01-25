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【樓市熱話】鄰居大開中門燒香 走廊大煙又大味 港男多次投訴無改善感苦惱

理財智慧 18:49 2022/01/25

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相信每個人也希望自己能遇上一位好鄰居，然而事實上好鄰居可遇難求，當中更有不少鄰居的所作所為十分自私，讓人感到氣憤，而近日有網民在網上討論區「連登」發文指，自己有一位十分自私的鄰居，自己經已多次投訴，但其仍是屢勸不聽，讓他感到十分苦惱。

樓主指自己的鄰居平日十分喜歡把大門打開，但其單位內的窗則常關，而問題是那鄰居十分喜歡在屋內燒香，而這樣會把燒香味帶到走廊，樓主經已多次叫其打開窗戶並開啟抽油煙機，然而那鄰居則指因要保持對流而不願意開窗，他經已向過食環及環保署投訴過，然而情況卻沒有改善，樓主因而向網民詢問該怎樣做才好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「 難道他家裏沒有抽油煙機嗎？雖然幫助不大，但最少也不要影響到別人。」，「不是因為對流才要開窗嗎？」，也有人指，「既然如此大煙，當然要報消防。」。

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另有網民指，「 既然人家燒香，你應該比那鄰居燒更多的香，與其較量一下，看看誰怕誰。」。

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責任編輯：關海儀

 

 

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