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俄羅斯與烏克蘭局勢發展如何？玄學家林建華為你占

股市 18:33 2022/01/25

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俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢未有因早前3場會議緩和，形勢反而更加劍拔弩張，對環球金融市場氣氛構成壓力。兩國政局發展如何？壬寅虎年會有轉機？玄學家林健華為你測。【精華速睇】

*皇牌節目*虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢*

 

欄名 : 三分鐘睇市

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