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【加密貨幣】交易所創辦人戶口被關閉　稱行業工作者受銀行針對

商業 18:29 2022/01/25

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加密幣分散交易所Uniswap創辦人Hayden Adams，公開表示個人戶口遭摩根大通關閉，認為是銀行業及審查機關故意打壓行業工作者。（法新社 圖片）

加密幣分散交易所Uniswap創辦人Hayden Adams，近日公開表示其個人戶口遭摩根大通關閉，認為是銀行業及審查機關故意打壓行業工作者。

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加密貨幣衍生的去中心化交易方式，對傳統金融模式產生衝擊，有說認為是令市場更自由化，亦有說是難以監管潛在犯罪用途等。分散交易所Uniswap創辦人Hayden Adams，於社交平台公開表示其個人銀行戶口遭摩根大通無理關閉。他續稱知道有不少業界同行有相同遭遇，單單是因為在加密貨幣行業工作而被銀行釘上。

據了解此前數月，美國證券交易委員會曾經對其公司Uniswap Labs進行調查，要求了解其營銷方式，以及投資者如何使用去中心化交易協議。當時，Uniswap Labs發言人曾表示，公司會遵守行業法規，並向監管機構提供信息。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 前主席、現為專注於加密貨幣的投資公司 Andreessen Horowitz 的顧問合夥人 Brian Quintenz，有在原文公開回應， 認為當局或是意圖對加密貨幣市場進行去影子銀行處理（shadow de-banking）。

摩根大通於2018年亦曾經將ShapeShift交易所創辦人Erik Voorhees的戶口、另一交易所Kraken的發薪帳戶關閉。

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責任編輯:王浩賢

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