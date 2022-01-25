烏克蘭專家警告倘俄全面入侵 歐洲能源安全受重挫

歐洲一直依賴俄羅斯供應天然氣，然而烏克蘭近期局勢緊張，俄羅斯若開戰料觸發新一輪歐洲能源危機。有烏克蘭能源專家警告倘若俄羅斯全面入侵烏克蘭，屆時將重挫歐洲能源安全，甚至可能影響碳中和進程。

特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生 【下一頁】

歐盟2020年的天然氣進口量按年下跌9%，雖然已減少對俄羅斯的依賴程度。但俄羅斯仍是歐盟的最大供應國，供應的天然氣佔歐盟進口比例約43%。

保加利亞駐英國能源專家波波夫（Julian Popov）對俄烏局勢較樂觀，認為俄羅斯全面入侵烏克蘭的可能性極低。不過他相信即使開戰不成，俄羅斯勢必大肆切斷對歐洲的天然氣供應。而天然氣產業是俄羅斯的重要收入來源，他認為俄羅斯此舉等同經濟自殺。

但英國雜誌《新政治家》（New Statesman）引述烏克蘭一名能源及氣候專家指，他認為俄羅斯有可能入侵烏克蘭，屆時將會阻撓歐洲能源安全進程。

這名專家指出俄羅斯如入侵烏克蘭，將有助擴大其對能源市場的影響力。烏克蘭現時按照歐盟規定營運的大型季節性儲氣設施屆時將無法使用，俄方可透過控制天然氣供應量及成本，更容易左右歐洲天然氣市場。

專家也指出俄羅斯入侵行動會中斷烏克蘭與歐洲電網的同步計劃，推遲當地能源轉型與淘汰煤炭的時間。他警告烏克蘭一旦被俄佔領，將會促進俄羅斯出口化石燃料，並為俄羅斯政權增加經濟與政治籌碼，更可能破壞歐盟的氣候行動與能源轉型大計。

北約加強東歐軍事部署 美國調整8500士兵戒備 【下一頁】

而英國智庫E3G資深政策顧問帕斯圖霍娃（Maria Pastukhova）也警告，俄羅斯作為全球第二大天然氣生産國，俄羅斯政治局勢短期内推高天然氣價格之餘，長期也會加劇天然氣價格波動。

波波夫考慮到氣候問題、能源價格飆升及俄烏政局，建議歐盟不但要放棄俄羅斯天然氣，更要停止將化石燃料視為歐盟能源系統的支柱，加強轉型發展可再生能源。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲